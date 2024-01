Neue Kaufmännische Direktorin für das Universitätsklinikum Freiburg (Pressemitteilung).

Anja Simon hat zum 1. April das Amt der Kaufmännischen Direktorin am Universitätsklinikum Freiburg angetreten Anja Simon (53) ist seit 1. April 2020 neue Kaufmännische Direktorin des Universitätsklinikums Freiburg und damit auch Vorstandsmitglied des Universitätsklinikums. Die Betriebswirtin übernimmt das Amt von Bernd Sahner,

der Ende 2019 in Ruhestand gegangen ist. „Ich freue mich sehr auf die

Zusammenarbeit mit Anja Simon. In dieser auch finanziell herausfordernden Zeit

ist es sehr wertvoll, eine erfahrene Klinikmanagerin und gleichzeitig eine

Kennerin des Klinikums im Vorstand zu haben“, sagt Prof. Dr. Frederik Wenz,

Leitender Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Freiburg. Von 1999 bis

2012 war sie bereits am Universitätsklinikum Freiburg tätig. Hier führte sie ab

2001 den Geschäftsbereich Finanzen/Controlling. Zusätzlich hatte sie für zwei

Jahre kommissarisch das Amt der Kaufmännischen Direktorin inne. Zuletzt war sie

Kaufmännische Direktorin des Universitätsklinikums Würzburg. Anja Simon ist

zudem seit 2015 Mitglied des Vorstands des Verbands der Universitätsklinika

Deutschlands (VUD).

„Ich freue mich von ganzem Herzen, wieder zurück am Universitätsklinikum

Freiburg zu sein; auch wenn mein Start mitten in die Corona-Krise fällt, die

für das Klinikum eine enorme Herausforderung darstellt. Ich bin aber

zuversichtlich, dass wir gemeinsam die vor uns liegenden Anstrengungen meistern

werden“, sagt Simon.

Die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes

Baden-Württemberg Theresia Bauer sagte zur Bestellung von Anja Simon am 29.

Juni 2019: „Wir haben mit Anja Simon eine erfahrene und gut vernetzte

Klinikmanagerin gewinnen können. Sie kennt die Herausforderungen der

universitären Medizin in Deutschland und wird ihre Erfahrungen auf diesem

Gebiet in Freiburg sicher erfolgreich einbringen.“

Quelle: Pressemitteilung, 03.04.2020