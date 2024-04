Neue Kaufmännische Leiterin der MEDIAN Klinik Schmannewitz

MEDIAN Klinik Schmannewitz mit neuer Kaufmännischer Leiterin (Pressenachricht).

Die gelernte Finanzkauffrau und diplomierte Betriebswirtin bringt langjährige Erfahrung in verschiedenen Leitungsfunktionen mit. Anett Brinkhaus ist außerdem Expertin für Bau- und Projektfinanzierung mit einer Spezialisierung im Bereich erneuerbare Energien. Anett Brinkhaus sagte zu ihrem Start in der

neuen Funktion: „Ich bin dankbar für die Chance, die sich mir im MEDIAN Zentrum für Rehabilitation Schmannewitz bietet. Ich arbeite zusammen mit einem sehr motivierten und erfahrenen Team und

freue mich darauf mit großem Engagement die Einrichtung weiterhin erfolgreich

zu führen und mit den Mitarbeitenden gemeinsam weiterzuentwickeln.

Der Standort Schmannewitz bietet mit seiner Naturlage in der Dahlener Heide für

alle Patientinnen und Patienten der Indikationen Onkologie, Kardiologie,

Psychosomatik, Orthopädie und verhaltensmedizinische Orthopädie die besten

Bedingungen für eine erfolgreiche Rehabilitation.“

Quelle: Pressenachricht, 29.07.2022