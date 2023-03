Neue Kaufmännische Leiterin in der RoMed Klinik Bad Aibling (Pressenachricht).

An der RoMed Klinik Bad Aibling gibt es einen Wechsel an der Spitze: Zum 1. März startete Sandra Zabel als neue Kaufmännische Leiterin und folgt damit auf Dr. Martina Bielawski, die an das Klinikum Rechts der Isar wechselt. Sandra Zabel ist diplomierte Betriebswirtin und seit fast zwölf Jahren in der

Klinikleitung am Aiblinger Standort beschäftigt. Für ihre neue Aufgabe bringt die gebürtige Berlinerin, die es seit ihrem Studium nach Bayern verschlug,

somit langjährige Erfahrung in den Abläufen des RoMed-Hauses für Altersmedizin,

Innere Medizin und Palliativmedizin, Unfallchirurgie, elektive Chirurgie und

Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde mit. Zuletzt verantwortete sie als

stellvertretende Kaufmännische Leiterin bereits diverse Klinikbereiche

eigenständig.

„Ein Krankenhaus wie in Bad Aibling zu leiten, war stets mein berufliches

Ziel,“ erzählt die passionierte Bergsteigerin. „Allerdings wollte ich nie den

RoMed-Verbund verlassen und so musste ich nicht lange überlegen, als sich mir

jetzt die Gelegenheit bot.“ In der Führung einer Klinik sieht sie natürlich die

aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswesen. Die letzten Jahre brachten

weitreichende Veränderungen mit sich – nicht nur coronabedingt. So wurden auch

in Bad Aibling zahlreiche Prozesse angestoßen und in neue Bahnen gelenkt. „Für

die Zukunft müssen wir vieles neu denken und den Wandel als Chance sehen. Ein

großer Schritt in diese Richtung ist sicher unser neues gemeinsames Zentrum für

Orthopädie und Unfallchirurgie Rosenheim-Bad Aibling“, so Sandra Zabel.

RoMed-Geschäftsführer Dr. Jens Deerberg-Wittram betont: „Wir freuen uns, dass

wir mit Frau Zabel eine erfahrene Kollegin, die das Aiblinger Haus sehr gut

kennt, für diese anspruchsvolle Tätigkeit – vor allem in Zusammenhang mit den

anstehendenden Digitalisierungs- und Transformationsprozessen – gewinnen

konnten und wünschen ihr ein gutes, erfolgreiches Wirken.“

Quelle: Pressenachricht, 13.03.2023