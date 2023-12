Neue Klinikgeschäftsführerin am Helios Klinikum Uelzen (Pressemitteilung).

Yvonne Bartels gibt die Aufgaben der Klinikgeschäftsführung am Helios Klinikum Uelzen, die sie Anfang Februar dieses Jahres übernommen hat, Ende des Monats auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen ab. Mit Mareike Schmidt tritt zum 1. Januar 2022 ein für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits

bekanntes Gesicht ihre Nachfolge an. Die 30-Jährige war von Juli 2019 bis

Januar 2021 als Personalleiterin am Standort tätig, bevor sie als Assistentin

des Klinikgeschäftsführers an die Helios Kliniken Schwerin wechselte.

Seit elf Monaten ist Yonne Bartels für die Geschicke des Uelzener Krankenhauses

verantwortlich. „Ich habe mir den Schritt, das Haus bereits nach so kurzer Zeit

wieder zu verlassen, alles andere als leichtgemacht. Meine Entscheidung richtet

sich weder gegen unser Klinikum oder Helios als Träger, noch habe ich aktiv

nach einer neuen beruflichen Herausforderung gesucht. Es spielen ausschließlich

familiäre Gründe eine Rolle, die mich zurück in meine Heimat ziehen“, betont

Yvonne Bartels. Die 35-jährige gebürtige Mecklenburgerin übernimmt zum

Jahreswechsel die Leitung einer neurologischen Fachklinik außerhalb des

Konzerns.

„Ich bedauere das Ausscheiden von Frau Bartels sehr. Wir verlieren mit ihr eine

hoch geschätzte und empathische Klinikgeschäftsführerin, die sich in den

vergangenen Monaten mit großem Engagement für die Belange des Standortes und

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt hat. Ihr ist es gelungen, das

Klinikum auf dem eingeschlagenen Weg weiter voran zu bringen und durch die

Nachbesetzung vakanter Chefarztpositionen wieder für Kontinuität zu sorgen. Ich

wünsche ihr für ihren weiteren Lebensweg – sowohl beruflich als auch privat –

alles Gute und danke ihr für ihren Einsatz“, so Franzel Simon,

Regionalgeschäftsführer der Helios Region Nord.

Mit einem nahtlosen Wechsel übernimmt am 1. Januar 2022 Mareike Schmidt die

Position der Klinikgeschäftsführerin des Helios Klinikums Uelzen. Für die

30-Jährige kein unbekanntes Terrain: Bereits von Mitte 2019 bis Anfang 2021

hatte sie die Position der Personalleiterin am Standort inne. Jetzt kehrt sie

von den Helios Kliniken Schwerin, wo sie zwischenzeitlich als Assistentin des

Klinikgeschäftsführers tätig war, zurück nach Uelzen. Die gebürtige Nordhessin

ist studierte Sozial- und Wirtschaftsjuristin und war vor ihrem Wechsel zu

Helios als Personalreferentin und Ausbilderin am Agaplesion Diakonieklinikum

Rotenburg beschäftigt.

Franzel Simon sagt: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Mareike Schmidt eine

dynamische junge Frau aus unseren eigenen Reihen für die Klinikleitung in

Uelzen gewinnen konnten. Als Assistentin des Klinikgeschäftsführers bei unserem

größten Maximalversorger hat sie in den vergangenen Monaten eindrucksvoll unter

Beweis gestellt, dass sie das nötige Rüstzeug mitbringt, um ein Krankenhaus

führen und weiterentwickeln zu können. Sie übernimmt ein wirtschaftlich gut

aufgestelltes Haus und wird sicher eigene Impulse setzen. Für ihren Start an

der alten Wirkungsstätte wünsche ich ihr alles Gute und viel Elan bei allen

anstehenden Aufgaben.“

Auch die zukünftige Geschäftsführerin freut sich auf ihre Rückkehr ans Helios

Klinikum Uelzen. „Als ich das Angebot bekommen habe, die Klinikleitung in

Uelzen zu übernehmen, musste ich nicht lange überlegen und habe sofort

zugesagt. Mir ist der Standort in meiner Zeit als Personalleiterin ans Herz

gewachsen und ich habe immer gerne mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

zusammengearbeitet. Umso mehr freue ich mich jetzt darauf, im neuen Jahr nach

Uelzen zurückzukehren“, so Mareike Schmidt.



