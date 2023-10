Neue Krankenhausdirektorin im Klinikum Bremen Links der Weser (Pressemitteilung).

Ab 1. November 2020 ist es amtlich. Michaela Ackermann-Redl ist die neue Krankenhausdirektorin im Klinikum Links der Weser. Die in Österreich geborene Ackermann-Redl ist Diplom-Pflegewirtin und bereits seit 1997 im Klinikum Links der Weser tätig. Davor sammelte Sie Berufserfahrung in leitender Funktion an

der Universitätsklinik Wien. Im Links der Weser begann ihre Karriere als

stellvertretende Stationsleitung und später als Stationsleitung in der

Kardiologie und Inneren Medizin. Seit 2002 ist sie Klinikpflegeleitung für die

Frauenheilkunde und Geburtshilfe, OP und Anästhesie, Notfallaufnahme und

weitere Bereiche. Seit 2018 war sie als Abwesenheitsvertretung der

Pflegedirektorin im Klinikum Links der Weser tätig. Sie ist Mitglied im

Aufsichtsrat der Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH.

Mit der Berufung von Michaela Ackermann-Redl als Nachfolgerin für Angela Peter,

die Altersgrenze erreicht hat, wird der Standort zukünftig von Dr. Böhle,

Michaela Ackermann-Redl und Thorsten Rüßmann geleitet.

Quelle: Pressemitteilung, 29.10.2020