Neue Leiterin des Helios Klinikums Uelzen (Pressemeldung).

Mareike Schmidt ist seit dem 1. Januar 2022 neue Klinikgeschäftsführerin des Helios Klinikums Uelzen. Die 30-Jährige folgt auf Yvonne Bartels, die das Haus zum Jahreswechsel auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen verlassen hat, und war zuletzt als Stellvertreterin des Klinikgeschäftsführers an den Helios Kliniken Schwerin tätig. Für

Mareike Schmidt ist das Uelzener Krankenhaus kein unbekanntes Terrain: Von Mitte 2019 bis Anfang 2021 war sie bereits Personalleiterin des Standortes.

„Ich freue mich sehr wieder zurück in Uelzen zu sein und das Haus gemeinsam mit

den engagierten Kolleginnen und Kollegen auf dem eingeschlagenen Weg weiter

voranzubringen und zu entwickeln. In meiner Zeit als Personalleiterin ist mir

das Klinikum ans Herz gewachsen, sodass ich die neue Herausforderung ohne zu

zögern gerne angenommen habe“, sagt Mareike Schmidt. Dr. Olaf Kannt,

Regionalgeschäftsführer Medizin der Helios Region Nord, begrüßte die neue

Klinikgeschäftsführerin an ihrem zweiten ersten Arbeitstag am Standort: „Trotz

des erneuten Wechsels auf der Geschäftsführungsebene bin ich froh, dass wir mit

Frau Schmidt nicht nur ein bekanntes Gesicht nach Uelzen holen, sondern auch

eine nahtlose Nachbesetzung sicherstellen konnten. Sie kennt das Haus bereits

aus ihrer vorherigen Tätigkeit und ist dementsprechend auch mit den

allermeisten Themen bereits vertraut. Ich wünsche ihr alles Gute für ihre neue

Aufgabe und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.“

Mareike Schmidt ist studierte Sozial- und Wirtschaftsjuristin und hat ihre

berufliche Laufbahn als Personalreferentin und Ausbilderin am Agaplesion

Diakonieklinikum Rotenburg begonnen. Von Juni 2019 bis Januar 2021 war die

gebürtige Nordhessin mehr als eineinhalb Jahre als Personalleiterin am Helios

Klinikum Uelzen beschäftigt, bevor sie als Stellvertreterin des

Klinikgeschäftsführers an die Helios Kliniken Schwerin, den größten

Maximalversorger innerhalb des Konzerns, wechselte.



Quelle: Pressemeldung, 06.01.2022