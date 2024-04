Neue Leitung an der Asklepios-ASB Klinik Radeberg (Pressemitteilung).

Zum 1. September übernimmt Lucas Nitschke (32) als Geschäftsführer die Leitung der Asklepios-ASB Klinik Radeberg. Er folgt auf Diana Richter, die sich beruflich einer neuen Herausforderung widmet. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit wird die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität in Zeiten des

Fachkräftemangels in der Pflege sein.

Lucas Nitschke (Mitte) tritt zum 1. September die Geschäftsführung in der

Asklepios-ASB Klinik Radeberg an und wird fortan mit dem Ärztlichen Direktor

Dr. Markus Eller (rechts) und dem Zentrumsleiter Pflege Marco Palme (links) eng

zusammenarbeiten.

Lucas Nitschke ist nicht nur studierter Gesundheitsmanager, sondern auch

gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger, wodurch er die

krankenhausspezifischen Prozesse sehr gut kennt. Der 32-Jährige war fünf Jahre

auf der Intensivstation u. a. im Universitätsklinikum Dresden tätig bevor er

dort zum Referenten des Vorstandes berufen wurde und diese Position ebenfalls

fast fünf Jahre ausübte. In dieser Zeit lernte er die Region und

Krankenhauslandschaft in und um Dresden sowie Radeberg bereits sehr gut kennen.

Nun kehrt er nach fast einem Jahr zurück nachdem er zuletzt als Assistent der

Geschäftsführung in der Helios Klinik Cuxhaven im Einsatz war.

„Mit Lucas Nitschke konnten wir einen Geschäftsführer gewinnen, der die

Krankenhauswelt sowohl aus Sicht der Pflege als auch der Führung erleben

durfte“, so Jana Uhlig, Regionalgeschäftsführerin der Asklepios Region Sachsen

und Sachsen-Anhalt. „Unsere Klinik in Radeberg ist ein Haus mit Tradition, die

wir fortschrittlich mit Herrn Nitschke in die Zukunft führen möchten.“

„Ich freue mich darauf, in die Region zurückzukehren und die Asklepios-ASB

Klinik Radeberg weiterzuentwickeln“, so Lucas Nitschke. „Aufgrund meines

Werdegangs lege ich viel Wert darauf, die Zusammenarbeit aller Berufsgruppen

weiter zu fördern und stärken. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels muss es

unsere Aufgabe sein, die Asklepios-ASB Klinik Radeberg als einen attraktiven

und verlässlichen Arbeitgeber in der Region zu positionieren. Nur so wird es

gelingen, mehr Menschen insbesondere für das Berufsfeld des Pflege- bzw.

Funktionsdienstes auszubilden und im Beruf zu halten.“

Lucas Nitschke folgt auf Diana Richter, die das Unternehmen Ende August

verlässt, um sich einer wohnortnahen beruflichen Herausforderung zu widmen.

„Ich bedanke mich für das Engagement und die sehr gute Zusammenarbeit und

wünsche Frau Richter alles Gute für ihre Zukunft. Gleichzeitig freue ich mich

auf die kommende Zusammenarbeit mit Herrn Nitschke und heiße ihn herzlich im

Team willkommen“, so Jana Uhlig.

Quelle: Pressemitteilung, 24.08.2022