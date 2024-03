Neue Leitung für das Klinikum Bremen-Mitte (Pressemitteilung).

Dr. Andrea Bronner übernimmt die Position der geschäftsführenden Direktorin. Das Klinikum Bremen-Mitte hat eine neue Leitung: Dr. Andrea Bronner ist ab sofort geschäftsführende Direktorin in Bremens größtem Krankenhaus. Sie tritt damit die Nachfolge von Dr. Dorothea Stahl an, die den Klinikverbund in der

vergangenen Woche verlassen hat.

Dr. Andrea Bronner ist Ärztin, aber bereits seit vielen Jahren im

Krankenhausmanagement tätig. Dabei kennt sie sowohl die Arbeit in kommunalen

Unternehmen wie auch in privater und kirchlicher Trägerschaft. Sie war unter

anderem geschäftsführende Direktorin des Berliner Klinikums im Friedrichshain,

das zur kommunalen Vivantes GmbH gehört, und Geschäftsführerin der VAMED

Management und Service GmbH, einem Dienstleistungsunternehmen im

Gesundheitswesen. Wichtige Schwerpunkte ihrer bisherigen Arbeit waren

Medizinstrategie sowie sektorenübergreifende Versorgung. „Bei allen Tätigkeiten

war mir immer wichtig, die Wirtschaftlichkeit durch Qualität und schlanke

Prozesse zu verbessern“, sagt die 56-Jährige. Diese Themen wird sie auch

künftig intensiv begleiten und weiterentwickeln. Auch mit der Umsetzung von

Veränderungsprozessen hat Andrea Bronner bereits Erfahrung. Als Direktorin des

Klinikums im Friedrichshain realisierte sie beispielsweise einen Klinikneubau

und die Zusammenführung zweier Standorte.

Andrea Bronner ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Sie lebt seit

ihrem Medizinstudium in Berlin, kennt Bremen aber bestens: sie ist hier geboren

und aufgewachsen, hat hier Familie und ist der Hansestadt immer eng verbunden

geblieben. „Ich freue mich riesig, dass ich nun wieder hier in meiner Heimat

bin und mich hier einbringen kann.“

Die bisherige geschäftsführende Direktorin des Klinikums Bremen-Mitte, Dr.

Dorothea Stahl, hat das Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen verlassen, um

sich in der Nähe ihres Wohnortes in Nordrhein-Westfalen beruflich weiter zu

orientieren.

Das Klinikum Bremen-Mitte ist ein Krankenhaus der Maximalversorgung. Mit rund

850 Planbetten und rund 2700 Beschäftigten ist es das größte Klinikum der

Gesundheit Nord. Ein wichtiger Schwerpunkt des Hauses ist die Behandlung von

Menschen mit Krebserkrankungen. In den letzten Jahren ist das Klinikum bei

laufendem Betrieb fast vollständig neu gebaut worden. 2019 wurde der Neubau

bezogen, in dem sich jetzt alle Disziplinen der Erwachsenenmedizin befinden. In

Kürze wird zudem das neue Eltern-Kind-Zentrum Prof. Hess in Betrieb genommen,

das künftig alle kinderheilkundlichen Fachbereiche sowie eine große

Kinder-Notfallaufnahme unter einem Dach vereinen wird.

Quelle: Pressemitteilung, 18.02.2021