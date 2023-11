Neue Personaldirektorin bei der Regionalen Kliniken Holding

Wechsel in der Personaldirektion der RKH Gesundheit (Mediennachricht).

Carina Heitmann folgt auf Roland Baier an der Spitze des Ressorts Personal und Arbeit. Seit 1. Oktober hat Carina Heitmann die Leitung des konzernübergreifenden Ressorts Personal und Arbeit übernommen und folgt damit auf Roland Baier, der in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Die RKH Regionale

Kliniken Holding und Services GmbH (RKH Gesundheit) ist das größte kommunale Gesundheitsunternehmen mit acht Kliniken, mehreren Medizinischen

Versorgungszentren und Service- und Dienstleistungsgesellschaften in

Baden-Württemberg. Mit Leistungen in der Prävention, der ambulanten und

stationären Versorgung sowie der Rehabilitation nimmt die RKH Gesundheit eine

wichtige Rolle als regionale Gesundheitsanbieterin in den Landkreisen

Ludwigsburg, Enzkreis und Karlsruhe ein und ist ein attraktiver Arbeitgeber.

Nach ihrem Studium der Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt

Personalmanagement und Recht hat Carina Heitmann (41) zunächst in Hamburg in

der Beratung gearbeitet. Dabei lernte sie auch das Krankenhausumfeld kennen, in

das sie 2013 wechselte. Zunächst hat Heitmann bei dem privaten

Klinikunternehmen MediClin AG in der Konzernzentrale in Offenburg den Bereich

Personalmanagement geleitet. Im Anschluss war sie Personaldirektorin im

kommunalen Ortenau Klinikum. Zuletzt hat sie den Bereich Personal der BBT

Gruppe (Barmherzige Brüder Trier), einem freigemeinnützigen

Gesundheitsunternehmen, geleitet.

„Obgleich die Zeiten gerade sehr herausfordernd sind, freue ich mich darauf,

meine Erfahrungen in die Weiterentwicklung der RKH Gesundheit miteinzubringen

und als Teil des Geschäftsleitungsteams insbesondere die HR-Themen

mitzugestalten“, so die neue Personaldirektorin, die sich auf die neue Aufgabe

freut.

Quelle: Mediennachricht, 20.10.2022