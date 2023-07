Neue Pressesprecherin am Universitätsklinikums Bonn

Universitätsklinikums Bonn mit neuer Pressesprecherin (Pressemitteilung).

Im April 2022 übernahm Viola Röser die Kommunikationsleitung am Universitätsklinikum Bonn (UKB). Die 31-Jährige steht den Medienvertreter*innen als Ansprechpartnerin zur Verfügung und leitet die Stabsstelle Kommunikation

und Medien.

Röser studierte Romanistik und Geschichtswissenschaft an der Rheinischen

Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Journalistische Erfahrungen hat sie beim

WDR, beim ARD Morgenmagazin, der Deutschen Welle sowie der Bundeszentrale für

politische Bildung gesammelt. Viola Röser ist seit 2020 am UKB tätig und war

zunächst stellvertretende Pressesprecherin.

Zum Universitätsklinikum Bonn: Im UKB werden pro Jahr über 400.000

Patient*innen betreut, es sind 8.300 Mitarbeiter*innen beschäftigt und die

Bilanzsumme beträgt 1,3 Mrd. Euro. Neben den über 3.300 Medizin- und

Zahnmedizin-Studierenden werden pro Jahr rund 600 junge Menschen in anderen

Gesundheitsberufen ausgebildet. Das UKB steht im Wissenschafts-Ranking auf

Platz 1 unter den Universitätsklinika (UK) in NRW, weist den vierthöchsten Case

Mix Index (Fallschweregrad) in Deutschland auf und hatte 2020 als einziges der

35 deutschen Universitätsklinika einen Leistungszuwachs und die einzige

positive Jahresbilanz aller Universitätsklinika in NRW.

