Neue Standortleitung an der Schön Klinik Eckernförde

Die Schön Klinik Eckernförde verstärkt ihre Führungsebene (Mediennachricht).

Die Schön Klinik Eckernförde verstärkt ihre Führungsebene: Kristin Mutschler übernimmt ab 1. Oktober die neue Position der Standortleitung und unterstützt in dieser Funktion die Klinikgeschäftsführung in der Weiterentwicklung dieses Hauses. „Unsere Entwicklungspläne für die Schön Klinik Eckernförde, hin zu einem zukunftsfähigen und starken Haus mit erstklassiger Medizin und stabilen Arbeitsplätzen, schreiten gut voran“, sagt David Kayser, Klinikgeschäftsführer der Schön Kliniken in Rendsburg und Eckernförde. So konnte in den letzten Wochen und Monaten das ambulante Leistungsspektrum der Schön Klinik Eckernförde über alle Fachbereiche bereits deutlich ausgebaut werden, auch im Bereich ambulanter Operationen sowie im geriatrischen Versorgungsangebot. „Umso wichtiger ist es, dass wir auf der Leitungsebene direkt vor Ort eine kompetente und versierte Führungsperson haben, die die Fäden in der Hand hält und Entscheidungen schnell umsetzen kann. Zudem wird uns Frau Mutschler in unseren wichtigen standortübergreifenden Projekten begleiten. Wir freuen uns sehr, mit Kristin Mutschler genau diese Führungskraft gewonnen zu haben.“

Mutschler hat ihre gesamte bisherige berufliche Laufbahn im Krankenhauswesen bestritten. Dank vielfältiger Stationen in Krankenhäusern unterschiedlicher Ausrichtungen und Größen verfügt die 32-jährige Norddeutsche über eine bereits umfassende Erfahrung im Klinikmanagement. Nach ihrem Traineeprogramm in der Helios Gruppe war sie zunächst als Assistentin der Geschäftsführung tätig, später folgten Stationen als Klinikmanagerin sowie als Krankenhaus-Projektkoordinatorin in verschiedenen Regionen Deutschlands. Zuletzt war Mutschler als Kaufmännische Leiterin und im standortübergreifenden Projektmanagement des Helios Klinikum Schleswig beschäftigt.

„Die Schön Klinik Eckernförde ist ein äußerst vielversprechendes Krankenhaus mit tollem Potenzial. Ich freue mich sehr darauf, die strategische Weiterentwicklung und die operative Umsetzung der Maßnahmen voranzutreiben. Gemeinsam mit den Mitarbeitenden vor Ort werden wir die Schön Klinik Eckernförde zu einer leistungsstarken Klinik der sektorenübergreifenden Versorgung entwickeln“, sagt Kristin Mutschler.



Über die SCHÖN KLINIK ECKERNFÖRDE

In der Schön Klinik Eckernförde nahe Kiel versorgen rund 250 Mitarbeitende Patientinnen und Patienten in stationären, tagesklinischen sowie ambulanten Abteilungen. Die Schwerpunkte der Schön Klinik Eckernförde liegen in der Geriatrie, der Allgemeinen Inneren Medizin, der Schmerzmedizin, der Diabetologie, Kardiologie und Gastroenterologie. Zum umfassenden ambulanten Angebot zählen operative Eingriffe, diagnostische Verfahren sowie fachärztliche Sprechstunden von Orthopädie und Endoprothetik bis zu Neurochirurgie. Eine internistische Notfallambulanz, zwei Tageskliniken (Geriatrie sowie Psychiatrie und Psychotherapie) sowie mehrere Arztpraxen ergänzen das Spektrum.

www.schoen-klinik.de/eckernfoerde

Über die SCHÖN KLINIK GRUPPE

Die 1985 gegründete Schön Klinik Gruppe ist das größte Familienunternehmen im deutschen Krankenhaussektor. An 17 Kliniken und 38 ambulanten und tagesklinischen Einrichtungen in Deutschland und Großbritannien arbeiten rund 13 600 Mitarbeitende zusammen, um täglich die beste Behandlungsqualität für gesetzlich und privat versicherte Patientinnen und Patienten zu erzielen. Das Portfolio umfasst Schwerpunktversorger, Grund- und Regelversorger sowie Fachkliniken in den Bereichen Psychosomatik, Orthopädie, Neurologie und Rehabilitation.

Quelle: Mediennachricht, 27.09.2024