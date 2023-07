Neue Verwaltungsleiterin und Prokuristin in den Oberhavel Kliniken

Die Oberhavel Kliniken an den Standorten Hennigsdorf, Oranienburg und Gransee haben eine neue Verwaltungsleitung (Pressemeldung).

Wiebke Gröper ist seit Februar 2023 in den Oberhavel Kliniken als neue Verwaltungsleiterin und Prokuristin tätig. Sie folgt auf Dorothea Mantei, die im Mai 2023 in den Ruhestand gehen wird. „Die Leitung einer Klinikverwaltung dieser Größe ist eine enorme Herausforderung, der ich mich sehr gern stelle“,

so Wiebke Gröper. „Mit Blick auf die anstehende Krankenhausreform und die zunehmende Digitalisierung werden die drängendsten Aufgaben der nächsten Monate und Jahre sein,

bestmöglich für die Zukunft aufzustellen. Dabei steht für mich immer im Fokus, was das Beste sowohl

für unsere Patienten als auch unsere Mitarbeiter ist.“

Wiebke Gröper war zuletzt Direktorin der Sana Kliniken Sommerfeld und

Geschäftsführerin der Sana Rehabilitationsklinik Sommerfeld GmbH. Sie führte die operativen Geschäfte,

wirkte bei Budget- und Pflegeverhandlungen mit und begleitete sämtliche Um- und Neubauten sowie

strategischen Veränderungen.

Während ihres Studiums des Gesundheitsmanagements erwarb sie alle Kompetenzen,

die zur Führung einer Gesundheitseinrichtung erforderlich sind und vervollständigte

ihre betriebswirtschaftliche Expertise mit dem erfolgreichen Masterabschluss in

„Business Administration“.

Sie verfügt über mehrjährige Praxiserfahrung im ambulanten und stationären

Sektor, die sie sowohl studienbegleitend als auch im Anschluss als Referentin der

Regionalgeschäftsführung bei der Sana Kliniken Berlin-Brandenburg GmbH, zuständig für die Regionen Berlin,

Brandenburg sowie Mecklenburg-Vorpommern, erwarb.

[...]

Quelle: Pressemeldung, 24.02.2023