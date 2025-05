Neue Vorständin am Donau-Isar-Klinikum

Donau-Isar-Klinikum regelt Nachfolge im Vorstand (Pressemeldung).

Der Verwaltungsrat des DONAUISAR Klinikums hat die Nachfolge von Vorstand Frau Dr. Inge Wolff geregelt: Zum Jahreswechsel übernimmt die bisherige Kaufmännische Direktorin Amelie Becher die Position. „Damit ein nahtloser Übergang in der Vorstandsposition erfolgen kann, war uns im Interesse des Unternehmens eine frühzeitige Festlegung sehr wichtig“, betont der Verwaltungsratsvorsitzende, Landrat Werner Bumeder. Gerade in der aktuellen Phase großer Veränderungen in der Krankenhauslandschaft muss auch bei einem Vorstandswechsel die Kontinuität sichergestellt sein, betonte Bumeder außerdem.

Der Verwaltungsrat hat zudem eine Satzungsänderung auf den Weg gebracht und den Beschluss gefasst, künftig das Unternehmen mit einem Vorstand aus zwei Personen zu führen. Diese zweite Position soll im April 2026 besetzt werden.

Vor 22 Jahren übernahm Frau Dr. Wolff die Klinikleitung in Deggendorf. Als Werkleiterin, Krankenhausdirektorin und Vorstand hat sie eine sehr positive wirtschaftliche Entwicklung eingeleitet und das Klinikum Deggendorf erfolgreich in die Fusion mit dem Kreisklinikum Dingolfing-Landau geführt. Auf jede Krankenhausreform fand sie die passende Antwort.

Zur Sicherstellung einer hochwertigen Patientenversorgung initiierte sie zahlreiche Baumaßnahmen – von der Sanierung des Bettenhauses, des OP-Bereichs und des Hubschrauberlandeplatzes in Deggendorf über die Neugestaltung mehrerer Stationen in Landau bis hin zum Neubau eines OP-Trakts in Dingolfing. Zudem holte sie zahlreiche Chefärzte an das DONAUISAR Klinikum, die heute das medizinische Profil der Einrichtung prägen und maßgeblich zur Entstehung des Medizin Campus Niederbayern beigetragen haben. „Auf diese beeindruckende Bilanz kann sie mit Stolz zurückblicken“, unterstreicht Landrat Werner Bumeder.

Der Stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende und Landrat aus Deggendorf Bernd Sibler betont dazu: „Wir sind Frau Dr. Wolff zu sehr großem Dank verpflichtet. Sie hat sich mit höchster Kompetenz und Leidenschaft für das Unternehmen eingesetzt“.

Ihre Nachfolge tritt die 35-jährige Amelie Becher an. Bereits während ihres dualen Studiums in Business Administration mit integrierter Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen lernte sie das Krankenhauswesen von Grund auf kennen. Nach dem anschließenden Masterstudium zum „Master of Business Administration (MBA)“ war sie maßgeblich am Aufbau der Kassel School of Medicine gGmbH beteiligt – einem Tochterunternehmen der Gesundheit Nordhessen Holding AG. Dort war sie als Lead Administration verantwortlich für den Aufbau und die Umsetzung eines innovativen Medizinstudiengangs in Kooperation mit einer britischen Universität.

2019 wechselte sie als Kaufmännische Direktorin an die ANregiomed-Klinik Rothenburg und übernahm später zusätzlich die kaufmännische Leitung des Krankenhauses Dinkelsbühl. Seit Dezember 2024 ist sie als Kaufmännische Direktorin am DONAUISAR Klinikum Deggendorf-Dingolfing-Landau tätig.

Quelle: Pressemeldung, 22.05.2025