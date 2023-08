Neuer Aufsichtsratschef für die Amper Kliniken AG (Pressemitteilung).

Enrico Jensch folgt auf Karin Gräppi als Vorsitzender des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat der Amper Kliniken AG hat in seiner außerordentlichen Sitzung

vom 25. Januar 2019 mit Enrico Jensch, dem Geschäftsführer und Chief Operating

Officer bei Helios, einen neuen Vorsitzenden gewählt. Die bisherige Vorsitzende

und Vertreterin der Helios Kliniken GmbH, Karin Gräppi, hatte ihr Mandat zuvor

niedergelegt. Hintergrund ist der Wechsel von Karin Gräppi in die

Muttergesellschaft Helios Health. Gräppi wird dort künftig den Wissenstransfer

über Ländergrenzen hinweg verantworten. Helios Health will den internationalen

Wissens- und Innovationsaustausch neu aufstellen und stärken.

Karin Gräppi bedankte sich bei den Aufsichtsratsmitgliedern für das

konstruktive Miteinander in den vergangenen Jahren. Gräppi: „Wir haben als

Gremium gemeinsam so Manches für die Amper-Kliniken bewegt. Ein kurzer und

belastbarer Draht waren dabei besonders wichtig. Ich möchte besonders Ihnen,

lieber Herr Landrat, herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit danken und

wünsche den Kliniken in Dachau und Indersdorf eine weiterhin positive

Entwicklung.“

Innerhalb von Helios übernimmt zukünftig Enrico Jensch die strategische

Zuständigkeit für die Kliniken in Dachau und Indersdorf. Der 49-jährige Jurist

und Diplom-Krankenhausbetriebswirt der Akademie für Krankenhaus-Management

(AKM) e.V. in Ingolstadt stellte sich nach seiner Berufung durch die

Hauptversammlung den Aufsichtsratsmitgliedern vor. Jensch: „Ich freue mich auf

meine Tätigkeit im Aufsichtsrat und bin mir der herausgehobenen Bedeutung des

Vorsitzes bewusst. Ich sehe die Amper-Kliniken trotz schwierigem Gesamtumfeld

auf einem guten Weg. Sowohl die hervorragende medizinische Kompetenz und

Ausrichtung als auch die mit signifikanten Investitionen verbundenen baulichen

Aktivitäten stimmen mich für die Zukunft der Kliniken sehr zuversichtlich. Auch

beim Thema Pflege sind in der konstruktiven Zusammenarbeit mit der

Mitarbeitervertretung die richtigen Weichen gestellt worden.“

Der Vorstand der Amper Kliniken AG, Marcus Sommer, dankte Karin Gräppi für die

gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren. „Wir haben gemeinsam mit den

Mitgliedern des Aufsichtsrats in den vergangenen Jahren viele wichtige und

zukunftsweisende Entscheidungen für unsere beiden Kliniken in Dachau und

Indersdorf getroffen. Die Zusammenarbeit mit der Aufsichtsratsvorsitzenden war

immer geprägt von Offenheit und Vertrauen. Dafür bedanke ich mich als Vorstand

stellvertretend im Namen der Klinikleitung und aller Mitarbeiter.“

Neben dem Wechsel des Vorsitzes kam es zu einer weiteren Veränderung im

Aufsichtsrat der Amper-Kliniken: Als neues Mitglied wurde Professor Heiko C.

Rath, Medizinischer Regionalgeschäftsführer der Helios Region Süd, berufen.

Rath ist langjähriger internistischer Chefarzt und hat sein Amt als

Medizinischer Regionalgeschäftsführer im September 2018 angetreten. Er löst

Florian Aschbrenner, Klinikgeschäftsführer der Helios Kliniken München, ab, der

seit November 2015 Aufsichtsratsmitglied war. “Herr Aschbrenner hat mit seinem

Wissen und seiner Fachexpertise den Aufsichtsrat bereichert. Dafür mein

herzlicher Dank“, so Sommer.

Das Helios Amper-Klinikum Dachau versorgt jährlich rund 23.000 stationäre

Patienten, die Helios Amper-Klinik Indersdorf rund 700 akutstationäre sowie

1.200 stationäre Reha-Patienten. Weitere 35.000 Patienten werden ambulant von

den über 1.200 Mitarbeitern der beiden Klinikstandorte medizinisch versorgt.

Die 14 Fachabteilungen in Dachau verfügen zusammen über 435 Betten. Die Klinik

in Markt Indersdorf ist spezialisiert auf Altersmedizin und verfügt mit der

Akutgeriatrie sowie der stationären und ambulanten geriatrischen Rehabilitation

über insgesamt 95 Betten.

Helios ist Europas führender privater Krankenhausbetreiber mit rund 100.000

Mitarbeitern. Zum Unternehmen gehören unter dem Dach der Holding Helios Health

die Helios Kliniken in Deutschland und Quirónsalud in Spanien. Rund 17

Millionen Patienten entscheiden sich jährlich für eine medizinische Behandlung

bei Helios. 2017 erzielte das Unternehmen in beiden Ländern einen Gesamtumsatz

von 8,7 Milliarden Euro.

In Deutschland verfügt Helios über 86 Kliniken, 120 Medizinische

Versorgungszentren (MVZ) und zehn Präventions-zentren. Jährlich werden in

Deutschland rund 5,2 Millionen Patienten behandelt, davon vier Millionen

ambulant. Helios beschäftigt in Deutschland mehr als 66.000 Mitarbeiter und

erwirtschaftete 2017 einen Umsatz von rund 6,1 Milliarden Euro. Helios ist

Partner des Kliniknetzwerks „Wir für Gesundheit“. Sitz der Unternehmenszentrale

ist Berlin.

Quirónsalud betreibt in Spanien 45 Kliniken, 55 ambulante Gesundheitszentren

sowie rund 300 Einrichtungen für Betriebliches Gesundheitsmanagement. Jährlich

werden hier rund 11,6 Millionen Patienten behandelt, davon 11,2 Millionen

ambulant. Quirónsalud beschäftigt mehr als 32.000 Mitarbeiter und

erwirtschaftete 2017 einen Umsatz von rund 2,6 Milliarden Euro. Helios

Deutschland und Quirónsalud gehören zum Gesundheitskonzern Fresenius.

Quelle: Pressemitteilung, 25.01.2019