Neuer Betriebsleiter für den Eigenbetrieb der Kliniken des Landkreises Kassel (Pressemitteilung).

Ich freue mich, dass wir einen ausgewiesenen Krankenhaus-Experten als Betriebsleiter für den Eigenbetrieb Kliniken gefunden haben, der ohne große Vorbereitungszeit direkt in die Leitung unserer beiden Kliniken einsteigen

kann“, setzt Landrat Uwe Schmidt großes Vertrauen in die Personalentscheidung

des Kreisausschusses. Der neue Betriebsleiter Silvan Uick beginnt seine

Tätigkeit für den Eigenbetrieb am 1. Juli 2020. „Es gibt noch sehr viel

vorzubereiten, um den Betriebsübergang von der Kreiskliniken Kassel GmbH zum

Eigenbetrieb möglichst ohne größere Probleme hinzubekommen“, macht Uick klar.

Der Landkreis habe seit 15 Jahren und dem damaligen Einbringen der

Kreiskrankenhäuser in die Gesundheit Nordhessen Holding AG keine eigenen

Erfahrungen mehr mit dem Führen von Krankenhäusern. Uick: „Der ganze Prozess

ist für alle Beteiligte eine große Herausforderung – ich freue mich auf diese

Aufgabe und mir macht es wieder richtig Spaß für einen Krankenhausbetrieb

verantwortlich zu sein“.

Silvan Uick im Gespräch

Uick ist 52 Jahre alt und wurde in Neumünster geboren. Der Betriebswirt kann

eine über 30jährige Tätigkeit in unterschiedlichen Zweigen des

Gesundheitswesens vorweisen. „Die Bandbreite der Kompetenzen reicht von

verantwortlichen Tätigkeiten in Krankenkassen über leitende Aufgaben in

unterschiedlichen Kliniken bis hin zur bis zuletzt ausgeübten Leitungsfunktion

in einer Unternehmensberatungsfirma im Krankenhausbereich“, zählt Landrat

Schmidt die Qualifikationen des neuen Betriebsleiters auf. Uick war seit dem

Frühjahr 2020 als Berater für den Landkreis im Übernahmeprozess des

Klinikbetriebs in Hofgeismar und Wolfhagen tätig und benötigt daher keine

Einarbeitungszeit.

Der Vertrag mit dem neuen Eigenbetriebsleiter ist auf fünf Jahre befristet.

Uick und die Verwaltung des Eigenbetriebs werden am Klinikstandort Wolfhagen

angesiedelt. "Ich werde aber mindestens die Hälfte meiner Arbeitszeit in

Hofgeismar sein und so für die Mitarbeiter der beiden Standorte ohne Probleme

erreichbar sein“, betont Uick. Der Wahlkölner Uick wird in Wolfhagen wohnen –

„ich freue mich auf die Region und ich bin sicher, dass ich mir hier wohlfühlen

werde“, gibt der neue Betriebsleiter gleich zu Beginn ein starkes Signal für

seine Verbundenheit mit der Region Kassel.

Quelle: Pressemitteilung, 02.07.2020