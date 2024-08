Neuer COO der Paracelsus Akutkliniken

Paracelsus-Kliniken: Neuer Geschäftsführer übernimmt Aufgabe als Chief Operating Officer (COO) (Pressemitteilung).

Erfahrener Geschäftsführer verstärkt ab 1. September die Geschäftsführung der Paracelsus Akutkliniken / Optimierung der Prozesse entlang des Patientenpfades wird Hauptaufgabe / Paracelsus konsolidiert und gestärkt auf Wachstumskurs. Die Paracelsus Kliniken Deutschland begrüßen Timon Gripp (38) als neuen Chief Operating Officer (COO) für das operative Geschäft der Paracelsus Akutkliniken. Der erfahrene Geschäftsführer tritt am 1. September seine neue Position an und verstärkt die Geschäftsführung des Gesundheitsunternehmens neben CEO Phillip Fröschle (42). Mit der Ernennung von Timon Gripp bringt die Porterhouse Group AG als Gesellschafter der Paracelsus Kliniken nach der strategischen Neuausrichtung die Gruppe in die nächste bedeutende Phase.

Enge Zusammenarbeit in der Geschäftsführung

„Die Hauptaufgabe von Timon Gripp wird es sein, die Abläufe und Prozesse in unseren Akutkliniken vor dem Hintergrund veränderter Rahmenbedingungen zu optimieren und dabei die Behandlungsqualität weiter im Sinne der Paracelsus Patienten zu steigern,” so Felix Happel, Aufsichtsratsvorsitzender. CEO Phillip Fröschle ergänzt: „Mit seiner umfangreichen Expertise und Erfahrung wird Timon Gripp uns unterstützen, unsere strategischen Ziele zu erreichen und die Qualität unserer Versorgung sowie deren dahinterliegenden Abläufe bedeutsam weiterzuentwickeln.” Timon Gripp selbst freut sich auf die neuen Herausforderungen: „Ich kenne als langjähriger Klinikgeschäftsführer die großen Herausforderungen, vor denen die deutschen Akutkliniken heute stehen, sehr gut. Die Paracelsus Kliniken sind im Vergleich zu vielen anderen Kliniken hervorragend aufgestellt, was uns eine bedeutende Chance bietet. Gemeinsam mit den Teams vor Ort werde ich daran arbeiten, Paracelsus in den Fachbereichen weiterzuentwickeln und die führenden Kompetenzen regional auszubauen.”

Manager mit viel Praxis-Erfahrung

Timon Gripp bringt für seine neue Position umfangreiche Erfahrungen mit. Der gebürtige Flensburger verfügt über ein Bachelor-Studium in Betriebswirtschaft und ein Master-Studium in Health Economics, die er berufsbegleitend neben seiner Arbeit als Wirtschaftsberater und Rettungsdienstleiter absolvierte. Ab 2018 übernahm er als Klinikmanager und Klinikgeschäftsführer die Verantwortung für die Krankenhäuser in Neustadt, Bad Bramstedt und Rendsburg-Eckernförde. Parallel arbeitete er als Lehrbeauftragter an einer Hochschule für Gesundheitswirtschaft. In seiner bisher letzten Position war Timon Gripp Klinikgeschäftsführer der Schön Klinik Rendsburg-Eckernförde.

Erfolgreiche Transformation der Paracelsus-Gesundheitsfamilie

Seit der Übernahme durch die Porterhouse Group im Jahr 2018 haben die Paracelsus Kliniken eine beeindruckende Transformation durchlaufen. Zunächst lag der Fokus auf dem Vertrauensaufbau, der Rekrutierung von Leistungsträgern und der Verbesserung der Behandlungsqualität. Während der Covid-19-Pandemie stand die Sicherstellung der Versorgungssicherheit der Bevölkerung im Mittelpunkt. In den folgenden Jahren trennte sich die Gruppe von nicht strategischen Einrichtungen, entwickelte die Leistungen an den Fokus-Standorten weiter und konzentrierte sich auf die Stärkung der Kernkompetenzen. Kostenstrukturen wurden angepasst und Entscheidungskompetenzen für alltägliche Themen an die Standorte verlagert. Durch diese Maßnahmen steht die Gruppe heute gestärkt und gut aufgestellt für die Zukunft da. Trotz der Unsicherheiten durch die Krankenhausreform ist Paracelsus gut gerüstet. Im Mittelpunkt stehen der Patient, eine sinnvolle Begleitung, ein individualisiertes Leistungsangebot, innovative Wahlleistungen und die Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung.

Für Kliniken, zukünftige Mitarbeiter und Patienten

Die Paracelsus Kliniken verstehen sich als eine Gesundheitsfamilie für Patienten, Mitarbeiter, Pflegekräfte und Ärzte. Der Fokus liegt darauf, dass Wohl der Patienten in den Mittelpunkt zu stellen. Paracelsus begleitet die Patienten auf ihrem Heilungspfad und unterstützen sie dabei so gesund wie möglich zu werden. Im Rahmen der medizinischen Schwerpunkte ist Paracelsus der beste Ansprechpartner für die Anliegen der Patienten. Durch ein ausgeprägtes Qualitäts- und Prozessbewusstsein ist die Gesundheitsfamilie wieder bereit zu wachsen, sei es durch Partnerschaften oder die Einbindung einzelner Klinikstandorte.

Quelle: Pressemitteilung, 30.07.2024