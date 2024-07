Neuer Geschäftsführer am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum (Pressemeldung).

Neuer Geschäftsführer des Universitätsklinikums Knappschaftskrankenhaus Bochum ist seit Anfang des Jahres Christian Eckert, der übergangsweise die Geschicke des Hauses lenken wird. Er tritt die Nachfolge von Hans-Peter Jochum an, der nach achteinhalb Jahren Diensttätigkeit am Haus zum 31. Dezember 2021 in den Ruhestand getreten ist.

Christian Eckert verfügt über 20 Jahre Management- und Consultingerfahrung im

Gesundheitswesen und war bereits in leitender Funktion bei internationalen

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften sowie für private

Krankenhausbetreiber tätig. Seit 2018 ist er Partner der WMC Healthcare GmbH,

einer auf das Krankenhaus- und Gesundheitswesen spezialisierte

Unternehmensberatung mit Sitz in München. WMC erbringt umfassende

Beratungsleistungen in den Bereichen Strategie und Reorganisation und

entwickelt IT-Lösungen für Kliniken.

Einen ersten Einblick von der Arbeit im Knappschaftskrankenhaus hat der

Diplom-Kaufmann bereits erhalten und freut sich auf die anstehenden Aufgaben:

„Ich habe ein durch Teamgeist geprägtes Miteinander vorgefunden und einen sehr

offenen Umgang erfahren. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

werden wir es durch die anstehende, sicher nicht ganz leichte Zeit, schaffen.“

Seine Erfahrungen als Unternehmensberater wird er dabei natürlich nicht

„ausschalten“, sondern mit dem frischen Blick von außen auch hier und da

Impulse setzen.

Christian Eckert wurde 1976 in Hamburg geboren, wuchs aber in Bonn auf. An der

Universität Passau studierte er von 1996 bis 2002 Betriebswirtschaftslehre und

spezialisierte sich 2004 bis 2007 mit einem MBA im Bereich Healthcare. Seit

seinen ersten Anstellungen bei privaten Krankenhausbetreibern, ist er seit über

vierzehn Jahren als Berater tätig. Dabei schlüpfte er auch in der Vergangenheit

immer mal wieder in die Rolle als Interims-Manager.

An seiner Tätigkeit mag er es, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu

stellen, sich neu zu orientieren und unvoreingenommen Themen anzustoßen, was

anderen, ohne zeitlich befristete Anstellung, aus verschiedensten Gründen

vielleicht so nicht möglich ist.

Quelle: Pressemeldung, 04.01.2022