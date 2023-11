Neuer Geschäftsführer an den Ilmtalkliniken

Ilmtalkliniken berufen neuen Geschäftsführer (Pressenachricht).

An den Ilmtalkliniken ist Christian Degen erneut zum Geschäftsführer ernannt worden. Der bisherige Geschäftsführer Peter Lenz war Mitte September aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurückgetreten. Christian Degen war bereits von Mai 2017 bis Ende 2018 als Prokurist und anschließend als

Geschäftsführer an der Ilmtalklinik tätig, bevor er als Referent des Landrats und dessen Büroleiter an das Landratsamt

zurückkehrte. Der Aufsichtsrat der Ilmtalklinik GmbH hat eine einstimmige

Empfehlung für Degen abgegeben.

Christian Degen freut sich, dass er nun an seine ehemalige Wirkungsstätte

zurückkehren darf, sieht aber eine anspruchsvolle Aufgabe auf sich zukommen:

„Zwei große Ziele habe ich mir kurzfristig gesetzt. Zuerst müssen wir für die

Klinik eine stabile Finanzierungsstruktur schaffen. Dazu müssen wir die

Landkreise Pfaffenhofen und Kelheim mit an Bord holen. Diese haben bereits

Zustimmung signalisiert. Ich bin mir sicher, dass wir die Klinik dadurch bis

Ende des Jahres finanziell deutlich stabiler aufstellen können.

Noch viel wichtiger sehe ich das Thema Personal. Um künftig als Klinik am Markt

als Wettbewerber bestehen zu können, müssen wir stabile Personalstrukturen

schaffen. Wir müssen uns als Arbeitgeber im Rahmen der tariflichen Vorgaben von

unseren Mitbewerbern absetzen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen

gerne bei uns arbeiten und zusätzliches Personal soll uns als attraktiven

Arbeitgeber wahrnehmen und dazu animiert werden, zu uns zu wechseln.

Entsprechende Vorschläge werde ich zeitnah den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern vorstellen.“

Christian Degen übernimmt bereits kommenden Montag, 17. Oktober 2022, den

Posten als Geschäftsführer.

Quelle: Pressenachricht, 15.10.2022