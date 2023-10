Neuer Geschäftsführer der Johanniter GmbH

Johanniter GmbH: Neuer Geschäftsführer für den Bereich Finanzen (Pressenachricht).

Michael Schlickum ist zum 1. Oktober 2023 in die Geschäftsführung der Johanniter GmbH eingetreten; er verantwortet den Bereich Finanzen. Frank Böker, Vorsitzender der Geschäftsführung, der den vakant gewordenen Bereich kommissarisch geleitet hatte, erklärt: Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Schlickum einen so versierten und erfahrenen Kollegen für die Aufgabe des CFO gewinnen konnten. Der 52-Jährige Diplom-Volkswirt arbeitete in den letzten sechs Jahren als Geschäftsführer der Paracelsus-Kliniken für das Ressort Finanzen. Zuvor war er in leitender Funktion für die Schön-Klinik-Gruppe und die Acura Ruland Kliniken tätig. Zusätzlich zu vielen Jahren Expertise im Klinik-Sektor bringt der gebürtige Magdeburger Erfahrung in verschiedenen Positionen bei Banken und damit die Perspektive der Finanzierungspartner mit.

Quelle: Pressenachricht, 05.10.2023