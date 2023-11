Neuer Geschäftsführer des BG Klinikums Hamburg (BGKH)

BG Klinikum Hamburg komplettiert Doppelspitze mit neuem Geschäftsführer (Mediennachricht).

Mit Wirkung zum 1. Januar 2023 wird Rolf Keppeler zum neuen Geschäftsführer des BG Klinikums Hamburg (BGKH) bestellt. Der bereits amtierende Geschäftsführer, Dr. Harald Müller, übernimmt zeitgleich den Vorsitz der Geschäftsführung. Christian Dreißigacker scheidet aus der Geschäftsführung aus.

Das BG Klinikum Hamburg wird ab 2023 von einem neuen Führungsduo geleitet. Dies beschloss die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 14. Dezember in

Halle. Zum 1. Januar 2023 wird Rolf Keppeler die Geschäftsführung verstärken

und schwerpunktmäßig Themen des allgemeinen Krankenhausbetriebs verantworten.

Der bisherige Geschäftsführer, Dr. Harald Müller, übernimmt den Vorsitz der

Geschäftsführung. In dieser Funktion betreut er schwerpunktmäßig strategische

Themen und bildet die Schnittstelle zur Holding der BG Kliniken gGmbH. Der

bisherige Vorsitzende der Geschäftsführung am BG Klinikum Hamburg, Christian

Dreißigacker, scheidet zum Jahresende aus der Geschäftsführung aus. Ab Januar

2023 übernimmt er zusätzliche Aufgaben in der Holding der BG Kliniken und

bleibt weiterhin Vorsitzender der Geschäftsführung des BG Klinikum

Unfallkrankenhaus Berlin.

Rolf Keppeler ist seit 26 Jahren in verschiedenen Funktionen im BG Klinikum

Hamburg tätig. Unter anderem hat er lange Zeit den Bereich der Therapie

verantwortet sowie ab 2019 als Interimsmanager den Pflegedienst. Die

Geschäftsführung der Betriebsgesellschaften und externen Einrichtungen des BG

Klinikums Hamburg wird er auch in der neuen Aufstellung beibehalten. Hierzu

zählen die BG Nordsee Reha-Klinik St. Peter-Ording, das Institut für

interdisziplinäre dermatologische Prävention und Rehabilitation (iDerm) in

Hamburg und Osnabrück, das ambulante OP-Zentrum (BGAOP) und das angrenzende

medizinische Versorgungszentrum (MVZ) sowie das Rehazentrum City in der

Hamburger Innenstadt.

Rolf Keppeler: „Krankenhäuser sehen sich aktuell mit vielen Herausforderungen

konfrontiert. Hier am Standort hat sich die Führung in Doppelbesetzung in den

vergangenen Jahren bewährt und sie bringt viele Vorteile mit sich, um das

Klinikum bestmöglich durch diese Herausforderungen zu steuern. Herr

Dreißigacker und Herr Dr. Müller haben gemeinsam viele zukunftsweisende

Projekte auf den Weg gebracht und Prozesse etabliert. Deshalb freue ich mich

darauf, hier nahtlos anzuknüpfen und in engem Austausch mit Dr. Müller das

Klinikum weiter voranzubringen.“

Quelle: Mediennachricht, 15.12.2022