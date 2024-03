Neuer Geschäftsführer für das St.-Joseph-Krankenhaus Prüm

Die Kölner Josefs-Gesellschaft teilt einen Wechsel der Geschäftsführung des St.-Joseph-Krankenhauses Prüm mit (Medienmitteilung).

Am 1. Mai 2022 tritt der Diplom-Kaufmann die Nachfolge von Michael Thurm an. Prüm. Der neue Geschäftsführer im St. Joseph-Krankenhaus Prüm wird Michael Wilke. Der Diplom-Kaufmann aus Willich ist verheiratet und hat ein Kind. Wilke verfügt über 28 Jahre Krankenhauserfahrung in führenden Positionen. Nach

seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften in 1992 war er zunächst als Personalleiter eines Krankenhauses tätig. Ab Januar 2003 wurde er Geschäftsführer des Evangelischen Krankenhauses in Köln-Weyertal. Von Ende 2006

bis 2021 ist Michael Wilke als Geschäftsführer des Krankenhauses der Alexianer

Krefeld GmbH tätig gewesen.

„Wir sind davon überzeugt, mit Herrn Wilke den Fortschritt im Prümer

Krankenhaus weiter vorantreiben zu können und die medizinisch-pflegerische

Versorgung für ein großes Einzugsgebiet langfristig zu sichern“, so Dr.

Theodor-Michael Lucas, Sprecher der Geschäftsführung der Josefs-Gesellschaft in

Köln.

Wilke tritt die Nachfolge von Michael Thurm an, der Ende Mai das St.

Joseph-Krankenhaus aus persönlichen Gründen verlassen wird. Stephan Prinz,

Geschäftsführer der Josefs-Gesellschaft: „Wir sind sehr froh darüber, mit Herrn

Wilke einen sehr erfahrenen und qualifizierten Geschäftsführer für das St.

Joseph-Krankenhaus in Prüm gewonnen zu haben“.

Die Geschäftsführung der Josefs-Gesellschaft heißt Michael Wilke herzlich

willkommen und bedankt sich gleichzeitig bei Michael Thurm für die erfolgreiche

Arbeit und sein großes Engagement.

Das Prümer Krankenhaus verfügt über die Fachabteilungen für Orthopädie und

Unfallchirurgie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Innere Medizin, Geriatrie,

Anästhesie und Intensivmedizin, Augenheilkunde sowie die Belegabteilung für

Gynäkologie. Wichtige Behandlungseinheiten sind zudem die Schmerztherapie und

die Palliativstation, sodass die Prümer Bevölkerung wohnortnah behandelt und

betreut werden kann.

Weitere Informationen: Josefs-Gesellschaft gGmbH, Köln

Sämtliche Pressefotos (sofern vorhanden) dieser Meldung stehen dem Empfänger

honorarfrei zur Veröffentlichung im Zusammenhang mit den von der

Josefs-Gesellschaft veröffentlichten Themen zur Verfügung.

Quelle: Medienmitteilung, 08.04.2022