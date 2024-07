Neuer Geschäftsführer im Einbecker Bürgerspital (Pressemitteilung).

Hospital Management Group begleitet Haus weiterhin in eine stabile Zukunft. Einbeck, 2. Dezember 2021. Tim Wozniak ist neuer Geschäftsführer des Einbecker BürgerSpitals (EBS). Am 1. Dezember übernahm er das Amt von seinem Kollegen bei der Hospital Management Group (HMG), Frederic Lazar. Dieser war dem Haus seit

2019 verbunden und hat es im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrags aus der

Insolvenz heraus saniert. „Wir freuen uns, dass wir das BürgerSpital weiterhin

begleiten dürfen“, freut sich HMG-Geschäftsführer Florian Friedel. Genau das

mache die HMG aus. „Wir unterstützen unsere Klienten nicht nur in

Sondersituationen wie Sanierungsphasen, sondern bleiben langfristig an ihrer

Seite.“

Mit 103 Betten hatte die Klinik bereits 2013 mit den typischen Problemen

kleiner Krankenhäuser zu kämpfen, war damals von Einbecker Bürgern gekauft und

so vor der drohenden Schließung bewahrt worden. 2017 musste erneut Insolvenz

angemeldet werden. Im Sommer 2018 übernahm eine private Investorengruppe das

EBS. Ziel war es, u.a. durch eine stärkere Vernetzung mit anderen Kliniken in

der Region und ambulanten Partnern, die wohnortnahe Krankenversorgung in

Einbeck zu sichern und die Arbeitsplätze zu erhalten. „Das BürgerSpital ist ein

besonderes Haus“, macht Lazar deutlich. Der Zusammenhalt unter den

Beschäftigten und deren Engagement für das Krankenhaus habe ihn beeindruckt.

„Hier weht ein familiärer Geist und wie eine Familie haben wir gemeinsam daran

gearbeitet, dass nach vielen Jahren der Unsicherheit wieder mehr Stabilität und

neue Perspektiven eingezogen sind.“ Die Akutversorgung der Patientinnen und

Patienten könne man auf gutem Behandlungsniveau gewährleisten. Und wenn es

spezieller Expertise bedarf, arbeite man z.B. eng mit der Universitätsmedizin

Göttingen (UMG) zusammen. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können stolz

darauf sein, was sie in den vergangenen Jahren erreicht haben“, sagt Lazar. Die

Fallzahlen seien in 2019 – bevor sich durch die Pandemie die Situation wie in

allen Klinken Deutschland wieder verschlechtert habe – deutlich gestiegen. Das

medizinische Profil sei z.B. um Wirbelsäulen- und Schulterchirurgie erweitert

worden. „Jetzt geht es darum, den Kurs fortzusetzen, damit das EBS auch in den

kommenden Jahren wirtschaftlich auf einem soliden Fundament steht.“

Dieser Aufgabe widmet sich jetzt Tim Wozniak. Zuletzt war der Medizinökonom als

Regionalgeschäftsführer bei Bergman Clinics Germany in Bad Bertrich, Hilden und

Laufen im Einsatz und sammelte zuvor u.a. als Klinikgeschäftsführer bei den KMG

Kliniken und Helios Erfahrungen bei privaten Krankenhausbetreibern. „Ich bin

davon überzeugt, dass wir hier gemeinsam viel erreichen können“, erklärt der

30-Jährige. Die Personalgewinnung sei in Zeiten des Fachkräftemangels besonders

in ländlichen Regionen eine Herausforderung. „Ich werde die gute Arbeit von

Frederic Lazar fortsetzen, Leistung und Fallzahlen weiter steigern und dafür

sorgen, dass das EBS für Beschäftigte und neue Bewerber ein attraktiver

Arbeitgeber ist und bleibt.“

Über die Hospital Management Group (HMG):

Die HMG ist ein Management- und Beratungsunternehmen im Gesundheitswesen –

spezialisiert auf die nachhaltige Sanierung von Kliniken. Geschäftsbesorgung

und Interim Management zählen zu den Kernkompetenzen. Zusätzlich unterstützen

Experten für OP-Management, Pflegemanagement, Budgetverhandlungen und

Krankenhausfinanzierung, Medizincontrolling sowie aus dem Finanz- und

Rechnungswesen die Klienten bei Bedarf. Die Mission der HMG ist die Bildung

eines Netzwerks für Kliniken unterschiedlicher Trägerschaft unter Beibehaltung

der vollen gesellschaftsrechtlichen Kontrolle für den jeweiligen Träger.

Quelle: Pressemitteilung, 02.12.2021