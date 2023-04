Neuer Geschäftsführer im Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift

Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift: Geschäftsführung aus den eigenen Reihen neu besetzt (Medienmeldung).

Der gebürtige Reinbeker folgt auf Björn Pestinger, der im Elisabeth Vinzenz Verbund neue Aufgaben übernehmen wird. Fabian Linke wurde mit Beschluss des Aufsichtsrates des Elisabeth Vinzenz Verbundes (EVV) zum April 2023 zum neuen Geschäftsführer der Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift GmbH sowie dessen

angeschlossener Medizinischer Versorgungszentren (MVZ) bestellt. Er folgt in

dieser Position auf Björn Pestinger, der das Krankenhaus 2016 übernommen hatte

und nach sieben Jahren erfolgreicher Arbeit im St. Adolf-Stift aufseiten der

Trägergesellschaft des Reinbeker Krankenhauses tätig wird.

Fabian Linke ist bereits seit 2018 im Krankenhaus Reinbek tätig, zuletzt als

Personaldirektor, stellvertretender Geschäftsführer und Prokurist. Der

studierte Volkswirt lebt mit seiner Familie in Hamburg-Bergedorf. Der

40-Jährige verfügt über umfangreiche Berufs- und Führungserfahrung im

Gesundheitswesen, so war er für das Asklepios Westklinikum Hamburg in Rissen,

die Schön Klinik Hamburg-Eilbek und in der Zentrale der Schön Kliniken in

Süddeutschland tätig.

In den vergangenen Jahren entwickelte Linke die Personalabteilung des

Krankenhauses Reinbek zu einer modernen Abteilung Human Resources mit Fokus auf

Personalgewinnung und -bindung weiter.

Der neue Geschäftsführer sagt: „Das St. Adolf Stift ist strukturell und

personell ausgezeichnet aufgestellt. Unser gemeinsames Ziel ist es nun, das

Haus mit einer modernen Unternehmens- und Führungskultur und gesundem Wachstum

in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, stets mit dem Anspruch unseren

Patienten ,Beste Medizin. Ganz nah.‘ zu bieten.“ Linke betont: „Trotz

herausfordernder Rahmenbedingungen ist die Perspektive für das Krankenhaus

Reinbek, insbesondere durch die Neubauinvestitionen in den kommenden drei

Jahren, hervorragend. Dies wäre ohne den unermüdlichen Einsatz unserer

Mitarbeitenden auch während der Corona Pandemie nicht möglich gewesen. Insofern

werde ich neben den uns anvertrauten Patienten vor allem unsere Mitarbeitenden

in den Mittelpunkt meines Handels stellen.“

Fabian Linke hat zum St. Adolf-Stift und der Region eine ganz besondere

Beziehung: Er selbst wurde im Jahr 1982 im Krankenhaus Reinbek geboren und

wuchs dann im nahen Escheburg auf. Auch seine beiden Söhne wurden im

Krankenhaus Reinbek geboren.

In seiner neuen Funktion berichtet Linke an den EVV-Regionalgeschäftsführer

Nord Tobias Dreißigacker, der zugleich Geschäftsführer am St. Joseph

Krankenhaus Berlin Tempelhof und Franziskus-Krankenhaus Berlin ist.

„Ich habe Herrn Linke bereits in der Zusammenarbeit der vergangenen Monate

menschlich und fachlich kennen- und schätzen gelernt und freue mich über eine

Fortsetzung des gemeinsamen Weges im Sinne des St. Adolf-Stiftes. Herr Linke

sorgt mit seinem Team und allen Mitarbeitenden des Hauses für einen ganz

besonderen ,Spirit‘, der sich auch in Praxisbeispielen manifestiert, von denen

die Partnerhäuser im Verbund profitieren können.“

Tobias Dreißigacker, EVV-Regionalgeschäftsführer

Dr. Sven U. Langner, Geschäftsführer Elisabeth Vinzenz Verbund, ergänzt: „In

Zeiten des Fachkräftemangels gewinnt eine starke Mitarbeiterorientierung weiter

an Relevanz. Insofern freuen wir uns, dass mit Fabian Linke ein innovativer

Kopf die Führungsverantwortung übernimmt, der in den vergangenen Jahren seine

Agenda im Personalbereich bereits in Reinbek hervorragend umgesetzt hat. Wir

wünschen Herrn Linke viel Erfolg und Gottes Segen. Gleichzeitig danken wir

Herrn Pestinger, unter dessen Leitung sich das Krankenhaus Reinbek St.

Adolf-Stift in den zurückliegenden Jahren sehr positiv weiterentwickelt hat.

Umso mehr freuen wir uns, dass er sich künftig auf Ebene unseres Verbundes zur

Weiterentwicklung unserer Einrichtungen einsetzen wird.“

Hintergrund

Das Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift hat aktuell 351 Planbetten und ist

neben seiner Funktion als Akut- und Regelversorger in vielen Fachgebieten auch

Schwerpunktversorger in der Region Hamburg, Stormarn und Herzogtum-Lauenburg.

Es verfügt über eine Klinik für Innere Medizin, Kardiologie, Chirurgie mit

Gefäßchirurgie und Urologie, eine Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie,

eine Frauenklinik mit Gynäkologischer und Geburtshilflicher Abteilung sowie

Fachabteilungen wie die Anästhesie und Intensivmedizin und Radiologie. Das St.

Adolf-Stift hat drei zertifizierte Tumorzentren sowie ein Shunt-Zentrum für

Dialysepatienten.

Im St. Adolf-Stift arbeiten rund 1.100 Menschen in den unterschiedlichsten

Berufen, das Krankenhaus ist eine der größten Ausbildungsstätten in Reinbek.

In den nächsten 3 Jahren stehen drei große Baumaßnahmen auf dem

Krankenhausgelände an, die das St. Adolf-Stift mit einer großen Zentralen

Notaufnahme und einer Bettenerweiterung mit zwei Stationen sowie dem Neubau des

Campus für Gesundheitsberufe für die Zukunft aufstellen.



Der Elisabeth Vinzenz Verbund (EVV) gehört bundesweit zu den größten

christlichen Trägerverbünden von Krankenhäusern und weiteren Einrichtungen im

Gesundheits- und Sozialwesen. Der EVV verbindet an seinen

Krankenhaus-Standorten eine moderne und kompetente medizinisch-pflegerische

Versorgung mit der Tradition christlicher Nächstenliebe und gelebter

Menschlichkeit. Trägergesellschaft ist die Elisabeth Vinzenz Verbund GmbH,

vertreten durch den Geschäftsführer Dr. Sven Ulrich Langner.

Gesellschafterinnen der Trägergesellschaft sind die Katholische

Wohltätigkeitsanstalt zur heiligen Elisabeth Reinbek, rechtsfähige Stiftung des

Öffentlichen Rechts (KWA), und die Vinzenz Bernward Stiftung Hildesheim.

www.elisabeth-vinzenz.de

www.menschlichkeit-verbindet.de

Quelle: Medienmeldung, 03.04.2023