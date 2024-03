Neuer Geschäftsführer im Kreiskrankenhaus Bergstraße will Zukunftsprojekt vorantreiben (Pressenachricht).

Das Kreiskrankenhaus Bergstraße (KKB) steht seit fast 40 Jahren für die medizinische Grund- und Regelversorgung der Menschen in der Region. Der Anschluss an die universitäre Medizin mit dem Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD) als Partner gilt als einer der Zukunftspfeiler für die Weiterentwicklung des

Standorts und die Versorgungsicherung der Bevölkerung, wie auch die Großsanierung des Krankenhauskomplexes. Frank Litterst, der zum Monatswechsel auf Daniel Frische als Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses folgt, wird

dieses Zukunftskonzept weiter vorantreiben.

Daniel Frische, der seit 2018 an der Spitze der Krankenhausleitung steht,

leitet künftig den neuen Geschäftsbereich Controlling im Konzern des UKHD unter

dessen Dach auch das Kreiskrankenhaus arbeitet. Mit Frank Litterst kommt ein

nicht minder erfahrener Klinikmanager nach Heppenheim, der eine große Expertise

auf dem Gebiet der Baumaßnahmen und damit verbundenen Weiterentwicklungen von

Klinikstandorten mitbringt. Aktuell verantwortet er in Mainz beim Deutschen

Roten Kreuz das operative Management von sechs Krankenhäusern und drei

Medizinischen Versorgungszentren.

„Wir freuen uns, mit Frank Litterst einen ausgewiesenen Experten des

Krankenhauswesens gewonnen zu haben, der gemeinsam mit uns eine innovative

medizinische Versorgung der Bevölkerung im Landkreis Bergstraße

weiterentwickeln und die organisatorische Zusammenarbeit zwischen Uniklinikum

und dem Bergsträßer Kreiskrankenhaus vertiefen wird“, erklärt der

Vorstandsvorsitzende und Leitende Ärztliche Direktor des UKHD, Professor Dr.

Ingo Autenrieth, zum Wechsel.

Katrin Erk, Kaufmännische Direktorin des UKHD und Vorsitzende des

Aufsichtsrates des KKB ergänzt: „Frank Litterst kann mit seiner fachlichen

Expertise das Kreiskrankenhaus auf dem eingeschlagenen Weg weiter voranbringen

und damit an die hervorragende Arbeit von Daniel Frische anknüpfen, ihm gilt

unsere höchste Anerkennung. Jetzt geht es darum, das von den beiden

Gesellschaftern – UKHD und Kreis Bergstraße – verabschiedete Zukunftskonzept

für den Standort zu realisieren und den Sanierungsprozess des Krankenhauses

weiter umzusetzen.“ Finanziert wird das Bauvorhaben aus Eigenmitteln des

Krankenhauses, Investitionen der Gesellschafter - zuletzt hatte der Bergsträßer

Kreistag zusätzlich 50 Millionen Euro gebilligt - und Fördermitteln.

An Daniel Frische geht ein besonderer Dank der Klinikleitung und der

Klinikgremien. Hat er das Haus inmitten der laufenden Generalsanierung

übernommen und entscheidende Weichen für den Fortgang des Großprojekts

gestellt. Unter seiner Leitung ist in enger Zusammenarbeit mit den

Gesellschaftern das medizinische Leistungsspektrum ausgebaut worden. Unter

anderem sind die Stroke Unit und die Chest Pain Unit, Spezialeinheiten zur

Behandlung von Schlaganfallpatienten und Patienten mit Verdacht auf einen

Herzinfarkt oder anderer Herzerkrankungen, wie auch die Endoskopie in neue,

hochmodern ausgestattete Räume umgezogen. Diese Entwicklungen sind

beispielgebend für das Ziel der Gesellschafter, vor Ort ein leistungsstarkes

Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung zu betreiben und mit der direkten

Anbindung an die universitäre Medizin des UKHD auch komplexe Fälle versorgen zu

können. Ein nächster entscheidender Schritt im Ausbau des medizinischen

Konzepts ist gegenwärtig in der Endphase der Vorbereitung: Die Neurologie des

Kreiskrankenhauses soll in eine eigene Fachabteilung überführt werden, ein

weiterer wichtiger Baustein im Ausbau der regionalen Patientenversorgung.

Zugleich wird auch an dieser Stelle die Verzahnung mit der Universitätsmedizin

gefördert.

„Frank Litterst bringt eine exzellente Expertise mit, um das Kreiskrankenhaus

weiter Richtung Zukunft zu führen“, betont der scheidende Geschäftsführer

Daniel Frische und ergänzt: „Ich wünsche ihm einen guten Start an der

Bergstraße. Er weiß dabei ein hervorragendes Team an seiner Seite und wird

sicherlich sehr schnell die Offenheit und Motivation der Mitarbeiter des Hauses

schätzen. Ich selbst möchte mich bei allen für die gute Zusammenarbeit in den

zurückliegenden Jahren, vor allem in den letzten beiden Jahren der Pandemie,

bedanken.“

Frisches Nachfolger bekundet im Vorfeld des Wechsels, dass er den am

Kreiskrankenhaus eingeschlagenen Weg fortsetzen wird. „Es geht darum, auf das

in den zurückliegenden Jahren Geschaffene aufzubauen. Die Richtung stimmt,

jetzt sind die nächsten Schritte kontinuierlich weiter zu gehen“, sagt der

künftige Geschäftsführer. „Ich weiß mich hier in engem Schulterschluss mit dem

Universitätsklinikum Heidelberg und dem Kreis Bergstraße,“ so Frank Litterst.

Das UKHD hält seit dem Jahr 2013 neunzig Prozent der Anteile am

Kreiskrankenaus, der Kreis die verbleibenden zehn Prozent. In dem

280-Betten-Haus mit sieben Fachabteilungen, Intensivstation, Spezialbereichen,

angegliederten Zentren und Notfall-Ambulanz sind 850 Mitarbeiter beschäftigt,

jährlich werden mehr als 15.000 Patienten stationär und rund 20.000 ambulant

versorgt, die Zahl der Operationen liegt bei etwa 5.500.

Seitens des Kreises erklärt die Erste Kreisbeigeordnete und Bergsträßer

Gesundheitsdezernentin, Diana Stolz, zum Personalwechsel: „Wir freuen uns, dass

der Geschäftsführerwechsel fließend vollzogen und die erfolgreiche Arbeit, die

Daniel Frische in den zurückliegenden Jahren am Standort geleistet hat, somit

nahtlos fortgesetzt werden kann. Mit Frank Litterst haben wir erneut einen

Experten an der Spitze des Hauses, der das Gesundheitswesen sehr genau kennt

und zudem um die Besonderheiten eines Krankenhauses von der Größe und

Positionierung unseres Kreiskrankenhauses weiß.“ Landrat Christian Engelhardt

betont abschließend: „Unser gemeinsames Ziel ist es, das Kreiskrankenhaus

weiterhin im Sinne der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Die kurzen Wege zum

Hospital und die hier gebündelten hohen medizinischen Kompetenzen sind für

Patienten aus dem Kreis Bergstraße und aus angrenzenden Regionen ein großes

Plus in Hinblick auf die medizinische Versorgung. Ebenso der direkte und

schnelle Zugang zum Universitätsklinikum Heidelberg.“

ZUR PERSON

Der gebürtige Südbadener Frank Litterst ist Diplom-Kaufmann, sein Studium hat

er bei der Bundeswehr absolviert und im Bereich Wirtschafts- und

Organisationswissenschaften abgeschlossen. Schon früh in seiner Karriere hat

sich der heute Fünfundfünfzigjährige auf den Gesundheitssektor spezialisiert

und dort seine Schwerpunkte im Krankenhaussegment gesetzt. In den

zurückliegenden Jahren hat er an verschiedenen Stellen verantwortliche Position

übernommen. Unter anderem war er in der Geschäftsführung einer Klinikgruppe in

Nordrhein-Westfalen tätig, stand als Verwaltungsdirektor an der Spitze eines

Klinikums in Baden-Württemberg, wo er mehrere große Bauprojekte verantwortete,

und ist aktuell in Mainz als Mitglied der Geschäftsführung und Prokurist bei

der Trägergesellschaft Süd-West des Deutschen Roten Kreuzes tätig.

Quelle: Pressenachricht, 28.03.2022