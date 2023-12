Neuer IT-Leiter in den BG Kliniken (BG Kliniken).

Heiko Hauptmann ist seit dem 1. September neuer Chief Information Officer (CIO) der BG Kliniken. Der IT-Betriebswirt war zuvor bereits stellvertretender CIO der Unternehmensgruppe und ist außerdem Abteilungsleiter IT und Medizintechnik am BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin. In seiner neuen Rolle wird

Hauptmann federführend die Digitalisierung an insgesamt 12 Standorten vorantreiben, um die Versorgungs- und Prozessqualität

sowie die IT-Sicherheit bei den Kliniken der gesetzlichen Unfallversicherung weiter zu verbessern.

Hauptmann verfügt über langjährige Erfahrung im Aufbau digitaler Prozesse und

Lösungen im Gesundheitswesen. So hat der 43-jährige unter anderem für Cerner

Health Services und den Healthcare-Bereich der Siemens AG gearbeitet. Außerdem

ist er Mitglied im Fachausschuss Digitalisierung der Berliner

Krankenhaus-Gesellschaft.

„Die BG Kliniken belegen Spitzenpositionen in der medizinischen Versorgung von

Unfallopfern und Menschen mit Berufskrankheiten. Diese Spitzenpositionen wollen

wir halten und das gelingt nur mit der weiteren Digitalisierung unserer

Strukturen und Prozesse. Dafür will ich mich jetzt auch im Gesamtunternehmen

einsetzen”, so Hauptmann.

Neben dieser Aufgabe wird Hauptmann zudem die Leitung der IT-Abteilung in der

Holding der BG Kliniken übernehmen.

Quelle: BG Kliniken, 07.09.2021