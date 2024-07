Neuer kaufmännischer Direktor der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH (Medienaussendung).

Jonas Wintz ist seit Januar 2022 Kaufmännischer Direktor der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH und gehört damit der Geschäftsleitung der BKB an. Vor elf Monate ist der 30-Jährige als Standortleiter ins Unternehmen gekommen. Jetzt werden beide Funktionen zeitgemäß zusammengeführt, sagt Jonas Wintz. Der Betriebswirt mit dem Schwerpunkt

Health Care Management schloss sein Studium mit dem Master ab. Dem Verbund der Knappschaft Kliniken gehört er bereits seit 2017 an. In den vergangenen Monaten verantwortete Jonas Wintz eine

Vielzahl operativer Themen wie etwa den Aufbau der Praxis Radiologie AufSchalke

und des Test- und Impfzentrums am Bergmannsheil Buer sowie verschiedenen

Re-Strukturierungen. „In meiner neuen Funktion werden die klassischen

kaufmännischen Themen wie Finanzen und Controlling einen weiteren Schwerpunkt

neben dem bisher operativ geprägten Aufgabenfeld bilden. In einer sich weiter

wandelnden Kliniklandschaft entwickeln wir unsere Strukturen weiter und starten

mit Modernisierungsmaßnahmen. Unser Ziel ist, die Prozesse im Arbeitsalltag für

die Klinikmitarbeiter zu erleichtern. Aber vor allem den Klinikstandort

zukunftssicher zu gestalten.“

Quelle: Medienaussendung, 09.01.2022