Neuer Kaufmännischer Direktor des MEDICLIN Klinikums Soltau

MEDICLIN Klinikum Soltau: Neuer Klinikleiter ist bereits seit vielen Jahren mit operativer und strategischer Verantwortung vertraut (Presseinformation).

Seit 1. Mai leitet Onno Hagenah das MEDICLIN Klinikum Soltau. Er folgt auf Sebastian Bergholz. Hagenah ist studierter Jurist, hat einen Master of Business Administration und bringt jahrelange Erfahrung im Kliniksetting mit. „Ich wuchs in der Umgebung von Soltau auf

und nachdem ich meine ersten beruflichen Schritte als Jurist im Ruhrgebiet gemacht hatte, bekam ich ein Angebot eines Krankenhauses in Heimatnähe“, erläutert der 44-Jährige seinen

Werdegang. Dort übernahm er zunehmend strategische und operative Verantwortung

und absolvierte ein berufsbegleitendes MBA-Studium. „Medizin, IT und

Entwicklung sowie die Arbeit mit Menschen gehören zu meinen Interessen, weshalb

ich sehr gerne im Gesundheitswesen tätig bin“, berichtet Hagenah. Zuletzt war

er Kaufmännischer Vorstand der Stiftung Friedehorst in Bremen.

„Mit Herrn Hagenah haben wir einen sehr erfahrenen Klinikleiter gewonnen. Das

freut mich sehr – Herzlich Willkommen!“, begrüßt ihn Holger Kammann,

Regionalgeschäftsführer Nordost der MEDICLIN.

„Im MEDICLIN Klinikum Soltau wurde ich sehr offen und herzlich aufgenommen“,

beschreibt der neue Kaufmännische Direktor seinen Start in Soltau. „Jetzt freue

ich mich auf die ersten Erfolge mit meinem Team und die Zusammenarbeit im

Konzern. Mein Vorgänger Herr Bergholz hat in den letzten Jahren viel aufgebaut

und weiterentwickelt. Ich möchte die Prozesse, die er angestoßen hat – zum

Beispiel die Stärkung der Akutneurologie und der Geriatrie − nun fortführen.

Auch Renovierungen und Bauprojekte sind in Planung.“

Im Umgang mit seinen Mitarbeiter*innen sind Hagenah insbesondere Höflichkeit

und Respekt wichtig: „Ich versuche, jede und jeden zu grüßen“, erläutert er.

Außerdem plädiert er für Transparenz und Leistungsbereitschaft auf beiden

Seiten: „Ich möchte meine Entscheidungen möglichst transparent erklären und

bitte meine Belegschaft darum, auch mit mir transparent umzugehen.“

Nach Herausforderungen gefragt, antwortet Hagenah: „Corona begleitet uns leider

weiterhin, zum Beispiel in Form von höheren Krankenständen und Kosten für den

Schutz vor Ansteckung. Wie viele Kliniken in Deutschland, sind auch wir auf

Personalsuche – wir suchen Pflegefachkräfte, aber auch Ärztinnen und Ärzte.“

Quelle: Presseinformation, 02.06.2022