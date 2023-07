Neuer kaufmännischer Direktor für das Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim und das Krankenhaus Tauberbischofsheim (Gesundheitsholding Tauberfranken).

Seit 1. März hat Matthias Kaufmann (50) die Stelle als kaufmännischer Direktor für das Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim und das Krankenhaus Tauberbischofsheim übernommen. Das Direktorium der beiden zur BBT-Gruppe gehörenden Krankenhäuser ist damit wieder komplett.

Matthias Kaufmann kann auf eine umfangreiche Erfahrung in der kaufmännischen

Verantwortung für Krankenhäuser unterschiedlicher Größe zurückgreifen. Nach

seiner Ausbildung zum Reserveoffizier absolvierte Matthias Kaufmann sein

BWL-Studium an der Fachhochschule für Wirtschaft in Pforzheim mit dem

Schwerpunkt Logistik und Beschaffung und kam über mehrere Praktika in Kontakt

mit dem Krankenhausbereich. Seit 2001 ist er in unterschiedlichen Positionen in

Kliniken tätig, zunächst als Assistent, nach kurzer Zeit als Verwaltungsleiter

der HELIOS Rosmann Klinik Breisach. 2008 wechselte er als Geschäftsführer zur

St. Barbara-Klinik Hamm in NRW. Es folgten Stationen als Geschäftsführer des

St. Marien-Hospitals Hamm sowie als zweiter Geschäftsführer der Katholischen

St.-Johannes-Gesellschaft Dortmund mit vier Krankenhäusern, drei Alten- und

einer großen Jugendhilfeeinrichtung. Im Jahr 2016 kehrte Matthias Kaufmann aus

Nordrhein-Westfalen nach Baden-Württemberg zurück und übernahm die Leitung des

Geschäftsbereichs Controlling und Finanzen des Universitätsklinikums Freiburg,

den er vier Jahre lang führte. Zuletzt war er als Mitgeschäftsführer des

Regionalverbunds kirchlicher Krankenhäuser gGmbH in Freiburg tätig, dessen

beide Krankenhäuser seit Oktober 2020 zu dem privaten Klinikträger Artemed SE

in Tutzing gehören.

Orientierung an BBT-Unternehmenswerten

Bereits in Freiburg hatte Matthias Kaufmann Kontakt zur BBT-Gruppe, seine

Rückkehr nun zu einem kirchlichen Träger und der Wechsel zur BBT-Gruppe ist für

ihn eine bewusste Entscheidung. „Ich finde die Unternehmenswerte der BBT-Gruppe

sehr gut, und für mich ist es wichtig, wenn sich ein Unternehmen an diesen

Werten orientiert und auch für die Mitarbeitenden und anvertrauten Patientinnen

und Patienten erlebbar macht“, betont Kaufmann. Auch kirchliche Krankenhäuser

müssten wirtschaftlich arbeiten. „Wir müssen uns selbst tragen und brauchen die

Mittel, die wir erwirtschaften, um Investitionen in die Zukunft tätigen zu

können. Dazu gehört für mich, den Mitarbeitenden gute Rahmenbedingungen zu

geben, damit sie den Dienst am Patienten, bestmöglich erfüllen können.“

Zukunft der Krankenhäuser im Taubertal mitgestalten

Persönlich reizt ihn am Wechsel vom Breisgau ins Taubertal die Möglichkeit, die

Zukunft der Krankenhäuser in der BBT-Region mitzugestalten. „Die beiden

Krankenhäuser in Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim bieten ein spannendes

Gesamtspektrum von der Geburtshilfe bis zur Palliativversorgung. Auch die

Psychiatrie in Ergänzung zum somatischen Angebot finde ich interessant.“

Insgesamt habe die Region viel Entwicklungspotenzial. „Ich freue mich darauf,

diese maßgeblich mit allen Mitarbeitenden zu gestalten und zukunftsfähig

weiterzuentwickeln. Mein Ziel ist es mit dazu beizutragen, die medizinisch,

pflegerische und therapeutische Versorgung in der Region auch weiterhin auf

hohem Qualitätsniveau sicherzustellen.“

Quelle: Gesundheitsholding Tauberfranken, 07.03.2022