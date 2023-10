Neuer Kaufmännischer Vorstand an der Unimedizin Greifswald (Pressemitteilung).

Toralf Giebe ist neuer Kaufmännischer Vorstand der Universitätsmedizin Greifswald. Er trat sein Amt am 1. März an. Giebe kommt von der Berliner Charité. Er folgt Marie le Claire nach, die das

Haus auf eigenen Wunsch verlässt. Toralf Giebe ist Wirtschaftsingenieur und arbeitet seit mehr als 20 Jahren im Gesundheitswesen. Er war

zuletzt Leiter des Geschäftsbereichs Technik & Betriebe an der Berliner Universitätsklinik Charité. Zudem war er seit 2009 Geschäftsführer

der Charité CFM Facility Management GmbH.

Vorher hatte er dort als

Kaufmännischer Zentrumsleiter sowie in der Strategischen

Unternehmensentwicklung gearbeitet. Seine

berufliche Karriere begann er in einer Unternehmensberatung, in der er Projekte

in Universitätskliniken und

kommunalen Krankenhäusern deutschlandweit verantwortete.

Toralf Giebe ist 46 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Kindern. Er ist

in der Region Vorpommern

geboren und auf der Insel Rügen aufgewachsen.

Quelle: Pressemitteilung, 02.03.2021