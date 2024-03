Neuer Klinikmanager an der Asklepios Orthopödische Klinik Lindenlohe (Asklepios).

Die Asklepios Orthopädische Klinik Lindenlohe hat einen neue Klinikmanager. Felix Haas unterstützt Geschäftsführerin Jana Humrich als „rechte Hand“ u.a. bei der operativen Steuerung der Klinik. Darüber hinaus übernimmt Felix Haas eigenständig administrative Aufgaben und klinikweite Organisationsprojekte.

Der 27jährige studierte Betriebswirt war bereits als gebürtiger Amberger

nördlich und als Regensburger Student südlich des Landkreises Schwandorf

zuhause – jetzt hat er vor den Toren Schwandorfs an der Asklepios

Orthopädischen Klinik Lindenlohe eine verantwortungsvolle Aufgabe übernommen.

Thematisch ist er quasi ein Quereinsteiger, denn nach dem Studium war er beim

Bayerischen Landesamt für Pflege tätig, zuletzt als Referatsleiter Innerer

Dienst.

Mit seiner Chefin Jana Humrich verbindet ihn der ausgeprägte Sinn für

„Teamplay“, verbunden mit hohem Verantwortungsbewusstsein und

Entscheidungsfreude – und das gemeinsame Ziel, „die sehr hohe Qualität unseres

Hauses und den ausgezeichneten Ruf weit über die Grenzen der Region hinaus

gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen weiterhin zu gewährleisten“.

Die Aufnahme an der Klinik war „sehr herzlich“, hier lasse es sich gut arbeiten

und Dinge bewegen. Jana Humrich wiederum freut sich sehr über die

„Unterstützung eines kompetenten Klinikmanagers, der sachliche Professionalität

und fachliche Qualität mit einer gehörigen Portion Humor und Menschlichkeit

verbindet“. Beides komme ihm zugute in einem vielfältigen Aufgabengebiet, in

dem man mit den verschiedensten Berufsgruppen innerhalb einer Klinik

zusammenarbeitet.

Zum Hintergrund: Ärzte und Pflegedienst – wer an eine Klinik denkt, sieht vor

allem die Experten und Mitarbeiter*innen, die unmittelbar für die Behandlung

und Therapie der Patienten zuständig sind. Damit der Betrieb eines

Krankenhauses aber „rund“ läuft, ist auch eine Verwaltung entscheidend, die

sich um Organisation und die betriebswirtschaftlichen Belange kümmert.

Asklepios stellt dazu bundesweit in den allermeisten Kliniken jedem

Geschäftsführer einen Klinikmanager zur Seite.

Quelle: Asklepios, 19.05.2022