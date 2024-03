Neuer Pflegedirektor am Uniklinikum in Homburg / Saar wechselt vom Uniklinikum Düsseldorf und zusützlich Vorstandsmitglied am Universitätsklinikum des Saarlandes (Medienaussendung).

Zum 1. Mai 2022 wird Serhat Sari neuer Pflegedirektor und Vorstandsmitglied des Universitätsklinikums des Saarlandes UKS. Der Gesundheits- und Sozialmanager wechselt vom Universitätsklinikum Düsseldorf nach Homburg und verstärkt den viergliedrigen Vorstand des UKS. Serhat Sari löst Wolfgang Klein ab, der

seit 2016 Pflegedirektor und Mitglied des UKS-Vorstandes war. Serhat Sari war bisher für das Universitätsklinikum Düsseldorf tätig, wo er auch seine Karriere begann. Nach einer Krankenpflegeausbildung arbeitete er

dort langjährig in der Pflege und absolvierte neben unterschiedlichen Fort- und

Weiterbildungen berufsbegleitend ein Studium im Gesundheits- und

Sozialmanagement. Herr Sari verfügt durch seine Arbeit und seine

Leitungsaufgaben in unterschiedlichsten Bereichen über eine sehr breite

fachliche Kompetenz. Nach beruflichen Stationen in unterschiedlichen

Führungspositionen und der Verantwortung für Management-Aufgaben für den

Pflegevorstand war er zuletzt verantwortlich für die pflegerische

Departmentleitung der Campuskliniken Düsseldorf als auch für die dortige

Geschäftsbereichsleitung Personalmanagement. Des Weiteren war Herr Sari

Mitglied der Arzneimittelkommission und der Medicalproduktekommission und war

auch an Baumaßnahmen maßgeblich beteiligt. Mit seinem Wechsel nach Homburg wird

Herr Sari neuer Pflegedirektor und Vorstandsmitglied am Universitätsklinikum

des Saarlandes.

In seiner neuen Position möchte sich Herr Sari vor allem den Herausforderungen

des Fachkräftemangels in der Pflege widmen – dem Halten und Binden von

Beschäftigten, der Gewinnung neuer Fachkräfte sowie der Personalentwicklung und

der Förderung von Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Zufriedenheit und

Wertschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch eine freundliche,

transparente und kooperative Unternehmenskultur sind ihm dabei besonders

wichtig.

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Herrn Sari und darüber, dass er

seine Expertise und seine umfangreichen Erfahrungen im Pflegemanagement

zukünftig für unser Universitätsklinikum einsetzen wird“, so die Ärztliche

Direktorin und Vorstandsvorsitzende des UKS Prof. Dr. Jennifer Diedler. „Mit

über 2.400 Beschäftigten ist die Pflege die größte Berufsgruppe am UKS und die

Arbeit des Pflegedirektors somit von absolut grundlegender und

zukunftsweisender Bedeutung.“

Zusammen mit dem Kaufmännischen Direktor des UKS Ulrich Kerle und dem Dekan der

Medizinischen Fakultät Prof. Dr. Michael Menger bedankt sich Prof. Dr. Diedler

bei ihrem bisherigen Vorstandskollegen und Pflegedirektor Wolfgang Klein.

„Serhat Sari wünschen wir einen guten Start in seine neue Aufgabe als

Pflegedirektor und Vorstandsmitglied des UKS.“

Quelle: Medienaussendung, 29.04.2022