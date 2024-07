Neuer Regionalgeschäftsführer für die Helios Region Süd (Medienaussendung).

Ab dem 1. März verantwortet Florian Aschbrenner als neuer Regionalgeschäftsführer die Helios Region Süd. Seine Nachfolge als Klinikgeschäftsführer der Helios Amper-Kliniken in Dachau und Markt Indersdorf sowie der Helios Kliniken München West und Perlach übernimmt Marc Bernstädt. Aschbrenner übernimmt

Regionalgeschäftsführung Florian Aschbrenner wird seine Erfahrung aus 15 Jahren Management in unterschiedlichen Kliniken künftig auf regionaler Steuerungsebene einbringen. Insgesamt umfasst die Helios Region Süd 30 Kliniken sowie zwei

Präventionszentren in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen

und Thüringen.

Der Abschied von den oberbayerischen Kliniken fällt Aschbrenner nicht leicht:

„Die vergangenen zwei Jahre waren für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie, die wir in unseren Kliniken

tagtäglich hautnah mitbekommen haben. Ich bin überwältigt und stolz auf den

Zusammenhalt, den unermüdlichen Einsatz und die geleistete Arbeit in den Teams,

die ich hier erleben durfte. Trotz der großen Herausforderungen ist es uns

gelungen, stets verlässlich an der Seite unserer Patientinnen und Patienten zu

sein. Dafür möchte ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen sehr herzlich

bedanken.“

Standortübergreifende Versorgung mit breitem Leistungsportfolio

Unter Aschbrenners Führung sind die vier Helios Kliniken in Oberbayern neu

aufgestellt und zu einem medizinischen und administrativen Versorgungscluster

zusammengeführt worden. Beispiele hierfür sind die standortübergreifende

Versorgung in der Allgemein- und Viszeralchirurgie in Perlach und Dachau oder

das Robotikzentrum Oberbayern in Dachau. Zudem sind neue medizinische

Schwerpunkte in den Kliniken entstanden, wie etwa die Neurochirurgie und

Urologie im Helios Amper-Klinikum Dachau oder die Endoprothetik im Pasinger

Helios Klinikum München West. Patientinnen und Patienten profitieren so von

aufeinander abgestimmten Leistungen – von der Präventionsmedizin über ambulante

wie stationäre Akutmedizin bis hin zur Rehabilitation.

„In seiner Zeit als Klinikgeschäftsführer in Oberbayern hat Florian Aschbrenner

Beeindruckendes geleistet – für unsere Standorte, für unsere Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter vor Ort sowie insbesondere für unsere Patientinnen und

Patienten. Er hat zukunftsweisende Grundlagen gelegt, auf denen Marc Bernstädt

aufbauen kann“, sagt der noch amtierende Geschäftsführer der Helios Region Süd,

Robert Möller, der ab 1. Februar neuer Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO)

von Helios in Deutschland ist.

Seine berufliche Karriere begann Aschbrenner 2008 als Trainee bei Helios.

Nachdem er zunächst fünf Jahre für die Sana Kliniken tätig war, kehrte er 2014

zu Helios zurück und übernahm die Klinikgeschäftsführung in Kronach. Es folgten

die Leitungen des Helios Klinikums München West – später im Verbund mit der

Helios Klinik München Perlach – und des thüringischen Maximalversorgers in

Erfurt. 2020 hat Florian Aschbrenner die Verantwortung für die vier Helios

Kliniken in Oberbayern übernommen. Diese Erfahrungen seien eine gute und

wichtige Grundlage für die Führung der gesamten Region, so Möller.

Bernstädt wechselt von Thüringen nach Oberbayern

Aschbrenners Nachfolger, Marc Bernstädt, ist derzeit Klinikgeschäftsführer des

Helios Klinikums Gotha. Er hat dort in den vergangenen zwei Jahren unter

anderem die gynäkologische Onkologie zu einem Zentrum mit überregionaler

Bedeutung aufgebaut und sowohl die Pädiatrie als auch die Unfallchirurgie zu

standortübergreifenden Zentren gemeinsam mit dem Helios Klinikum Erfurt

weiterentwickelt.

Medizinkonzept der Kliniken weiter aktiv gestalten

Profilschärfung und der Auf- und Ausbau von Leistungen, unter anderem durch

klinikübergreifende Kooperationen im Sinne einer bestmöglichen

Patientenversorgung, waren somit bereits in Gotha Schwerpunkte der Arbeit von

Bernstädt. Diese Themen möchte er auch in Oberbayern weiterentwickeln: „Ich

freue mich sehr auf die neue Herausforderung, den Süden, die pulsierende

Metropolregion und die Menschen“, sagt der neue Klinikgeschäftsführer. „Schon

heute leisten die vier Kliniken im Cluster Oberbayern standortübergreifend mit

einem sehr durchdachten Medizinkonzept einen wichtigen Beitrag für eine

qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung in München und dem Landkreis

Dachau. Die hohe Qualität und Leistungsfähigkeit möchte ich gemeinsam mit den

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter erfolgreich aktiv gestalten.“

Der gelernte Bankkaufmann hat einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften und

einen Master in Betriebswirtschaftslehre an der Universität Leipzig. Bevor er

Klinikgeschäftsführer in Gotha wurde, leitete er ein Krankenhaus der Grund- und

Regelversorgung bei einem privaten Klinikträger in Sachsen-Anhalt.

Künftiger CEO Möller gratuliert

„Bereits dort habe ich ihn in meiner damaligen Funktion außerhalb von Helios

als Führungskraft schätzen gelernt“, sagt Robert Möller. In Gotha habe

Bernstädt seine fachliche, soziale und kommunikative Kompetenz als

Klinikgeschäftsführer erneut unter Beweis gestellt, so Möller. „Daher freue ich

mich sehr, ihn nun für die Führung unserer oberbayerischen Kliniken gewonnen zu

haben. Beide, Florian Aschbrenner und Marc Bernstädt, beglückwünsche ich zu

ihrem nächsten beruflichen Schritt. Für ihre neuen Aufgaben wünsche ich ihnen

eine gute Hand und viel Erfolg.“



