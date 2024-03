Neuer Stiftungsratsvorsitz am Eichhof Krankenhaus Lauterbach (Pressemitteilung).

Dr. Gerhard Schlitt übernimmt von Heinrich Mai den Vorsitz des Stiftungsrates der Eichhof-Stiftung Lauterbach / Neue Stiftungsratsmitglieder wurden ernannt. Zum neuen Vorsitzenden des Stiftungsrates der Eichhof-Stiftung Lauterbach wurde Dr. Gerhard Schlitt berufen. Der Rechtsanwalt und Notar in

Fulda-Petersberg tritt die Nachfolge von Heinrich Mai an, der gemäß der Verfassung der Eichhof-Stiftung des Aufsichtsratsgremiums aus Altersgründen ausscheidet. Mit

Richterin Kathrin Knöß und dem Nephrologen Dr. Stefan Zinn (beide Lauterbach)

wurden zwei neue Stiftungsratsmitglieder ernannt.

Ehe die Sitzung beginnen konnte, mussten sich alle Stiftungsratsmitglieder

einem Corona-Schnelltest unterziehen und auch währenddessen alle gebotenen

Hygienemaßnahmen beachten.

In seiner Abschiedsrede als Vorsitzender dankte Heinrich Mai seinen

Stiftungsratskollegen für die großartige Unterstützung „...insbesondere in

stürmischen Zeiten“. Die Eichhof-Stiftung war in unruhiges Fahrwasser geraten,

da die Umwandlung vom nebenamtlichen in einen hauptamtlichen Vorstand nicht

ganz so reibungslos verlief wie geplant, erinnerte Mai in seiner Ansprache.

„Wir mussten als Aufsichtsorgan für die Stiftung viele Entscheidungen treffen,

als Gesprächspartner für Mitarbeiter*innen und Betriebsrat fungieren sowie ein

glückliches Händchen bei der personellen Benennung des neuen Vorstandes

beweisen“, erinnerte der scheidende Vorsitzende an die letzten beiden Jahre

seiner Amtszeit.

Dass der Zusammenhalt mit einstimmigen Beschlüssen innerhalb des

Stiftungsrates, viele Einzelgespräche mit der Mitarbeiterschaft und vor allem

die Personalie Mathias Rauwolf als hauptamtlicher Vorstand sich als großer

Erfolg erweisen sollte, habe seine Erwartungen übertroffen. Heinrich Mai

würdigte die Verdienste aller Akteure in der Zeit des Neuaufbaus, die mit

persönlichem Einsatz und respektvollem Miteinander die gemeinsamen Ziele nie

aus den Augen verloren hätten.

„Ich übergebe mit großer Freude und bestem Gewissen die Stiftung in versierte

Hände und bin fest davon überzeugt, dass der eingeschlagene Weg insbesondere am

Krankenhaus Eichhof die richtige Entscheidung war. Wir haben ein zeitgemäßes,

breit aufgestelltes und modernes Krankenhaus mit hochqualifiziertem Personal

und einer hervorragenden technischen Ausstattung. Dafür geht mein ganz

persönlicher Dank an Vorstand Mathias Rauwolf, der nicht nur durch seine

Managementfähigkeiten, sondern auch durch seine menschliche Art die Freude an

der Zusammenarbeit zurückgebracht hat“, verabschiedete sich Mai mit herzlichen

Worten.

Viele Weichen gestellt

Der neue Stiftungsratsvorsitzende Dr. Gerhard Schlitt würdigte in seiner Rede

die mehr als zehnjährige Stiftungsratstätigkeit von Heinrich Mai - davon über

sechs Jahre als Vorsitzender. Insbesondere die Umstrukturierungsmaßnahmen, die

damit verbundenen Rechtsstreitigkeiten und die Änderung der Stiftungsverfassung

hätten alle noch mehr zusammengeschweißt. „Wir haben gemeinsam viele Weichen

gestellt und haben auch in schwierigen Zeiten nie unser Ziel aus den Augen

verloren, die Stiftung weiterzubringen. Dafür mein persönlicher Dank an Sie,

Herr Mai, und auch an Dr. Wolfgang Kniepert, der als stellvertretender

Vorsitzender in allen Entscheidungsfindungsprozessen wichtige Impulse gesetzt

hat“, sagte Dr. Schlitt wörtlich.

Der neue Vorsitzende zollte seine Anerkennung für die vielen Projekte, die

Heinrich Mai im vergangenen Jahrzehnt maßgeblich mitgestaltet hat, und hob

hervor, dass der Stiftungsrat insbesondere im Bereich Finanzen und Controlling

von seinem qualifizierten Wissen als ehemaliger Vorstandsvorsitzender der

Volksbank Lauterbach-Schlitz eG profitiert habe.

„Wir werden uns nicht auf Erreichtem ausruhen, sondern die begonnene

Weiterentwicklung vorantreiben und natürlich auch die Früchte dafür ernten“,

versprach Dr. Schlitt und drückte seine Hoffnung darüber aus, dass Mai dem

Stiftungsrat weiterhin freundschaftlich verbunden bleibe. Als eine seiner

ersten Amtshandlungen als Stiftungsratsvorsitzender hieß er die neuen

Mitglieder Kathrin Knöß und Dr. Stefan Zinn sehr herzlich willkommen.

Vorstand Mathias Rauwolf dankte den Stiftungsratsmitgliedern für das in ihn

gesetzte Vertrauen und drückte seine Überzeugung darüber aus, „dass der

eingeschlagene kooperative Weg bzw. das kommunikative und produktive

Miteinander von Stiftungsrat und Vorstand unsere gemeinsamen Ziele einer

positiven Entwicklung der Stiftung beflügeln werden“, so Rauwolf wörtlich.

Quelle: Pressemitteilung, 17.02.2021