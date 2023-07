Neuer Unternehmensentwickler Medizin im KRH (Pressemitteilung).

Dr. Tobias Schilling wird der neue Unternehmensentwickler Medizin im KRH Klinikum Region Hannover. Der erfahrene Klinikmanager und Arzt hat bereits viele Unternehmen und Einrichtungen im Gesundheitswesen in der Entwicklung und Umsetzung von strategischen Projekten unterstützt. Beispielsweise koordinierte,

begleitete und entwickelte er in den letzten Jahren in den Arbeitsbereichen

Medizin, Pflege und Wissenschaft zahlreiche Veränderungsprojekte für die Klinik

für Herz-, Thorax-, Transplantations- und Gefäßchirurgie (HTTG) der

Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). „Ich freue mich sehr, dass wir mit Dr.

Schilling einen Kenner der regionalen Gegebenheiten und Experten für

medizinische Versorgungsthemen für das KRH begeistern konnten“, erklärt Dr.

Matthias Bracht, KRH Geschäftsführer Medizin. „Gerade im Spannungsfeld aus

medizinischem Fortschritt und gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen wird er

einen maßgeblichen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer KRH Medizinstrategie

leisten.“

Schilling ist ein Kind der Region. Geboren und aufgewachsen in Hannover, machte

er seine erste berufliche Erfahrung mit dem Gesundheitswesen als

Rettungssanitäter beim Deutschen Roten Kreuz in der Zeißstraße. Es folgten das

Studium der Humanmedizin mit Promotion an der MHH und der Beginn der ärztlichen

Laufbahn in der Klinik für HTTG-Chirurgie von Prof. Dr. Axel Haverich, die er

später auch als Klinikmanager unterstützte. „Mir war schon im Studium schnell

klar, dass sich die Herausforderungen in der Medizin wesentlich über

wissenschaftliche Innovationen meistern lassen werden. In der klinischen

Tätigkeit habe ich dann erlebt, dass ich gerade aus der Managementperspektive

Impulse setzen kann, von denen nicht nur die Patientinnen und Patienten,

sondern auch die Mitarbeitenden im Krankenhaus profitieren.“

Begleitend zu seinen Managementprojekten studierte Schilling noch

Betriebswirtschaft für Ärztinnen und Ärzte an der Hochschule Neu-Ulm. „Am KRH

begeistert mich der breite, vielfältige und vernetzte Versorgungsansatz“,

betont der 48-Jährige. „Gemeinsam mit den vielen Expertinnen und Experten im

KRH Strategien zu entwickeln, wie sich die medizinische Versorgung in der

gesamten Region Hannover für die Zukunft aufstellen und weiter vernetzen lässt,

ist eine sehr komplexe und hoch spannende Aufgabe, auf die ich mich sehr

freue.“ Der neue KRH Unternehmensentwickler Medizin startet zum ersten Dezember

2021.

Schilling ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Seine Freizeit verbringt

er gerne mit der Familie auf dem heimischen Bauernhof oder beim Kite- und

Windsurfen an Ost- oder Nordsee.

Quelle: Pressemitteilung, 03.11.2021