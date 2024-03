Neuer Unternehmensentwickler Pflege am KRH Klinikum Region Hannover begleitet stetigen Weiterentwicklungsprozess im Bereich der Pflege (Pressemitteilung).

Das KRH Klinikum Region Hannover bekommt einen neuen Unternehmensentwickler Pflege. Bereits am 1. April übernimmt Bastian Flohr die Position, die zuvor Carsten Schock ausgefüllt hatte, der seit Dezember als Pflegedirektor im KRH Klinikum Nordstadt arbeitet. Flohr wechselt aus dem Klinikum Herford nach

Hannover. Dort verantwortete er die Pflegedirektion und die Ausbildungsakademie. „Ich freue mich sehr, dass sich Herr Flohr für das KRH

entschieden hat“, betont Dr. Matthias Bracht, KRH Geschäftsführer Medizin. „Er

verfügt über eine Mischung aus Berufs- und Führungserfahrung, gepaart mit

großen kommunikativen Fähigkeiten. Diese wird ihm und dem Unternehmen sehr

helfen, bei der Begleitung des stetigen Weiterentwicklungsprozesses im Bereich

der Pflege.“

Flohr ist im KRH kein Unbekannter. Bis 2015 war der 39-Jährige als

Pflegedienstleiter im KRH Klinikum Nordstadt aktiv, bevor er unterschiedliche

Leitungspositionen in anderen kommunalen Krankenhausunternehmen übernahm – die

vergangenen vier Jahre als Pflegedirektor beim Maximalversorger Klinikum

Herford. „Die neue Stelle als Unternehmensentwickler ist für mich enorm

spannend“, verdeutlicht Flohr seine Beweggründe. „Zum einen bin ich dem KRH

nach wie vor sehr verbunden, zum anderen ist es extrem reizvoll, Pflegethemen

jenseits des Tagesgeschäftes gemeinsam entwickeln zu können und die Kolleginnen

und Kollegen in den Pflegedirektionen zu unterstützen, ihre Teams für die

Versorgungsherausforderungen der Zukunft vorzubereiten.“ Konkrete Themen, mit

denen er sich beschäftigten wird, sind die Herausforderung im Rahmen der

zunehmenden Akademisierung in der Pflege, der benötigte Qualifikationsmix oder

auch die Möglichkeiten von standortübergreifenden Vereinheitlichungen.

Seine Ausbildung absolvierte Flohr in der Psychiatrie in Wunstorf. Hier machte

er auch erste Erfahrungen als Führungskraft, was dann in einem durch das KRH

unterstützte Studium der Gesundheitswirtschaft in Osnabrück und Bielefeld und

dem Masterabschluss mündete. Sein großes Thema: Wie kann Patientenversorgung so

organisiert werden, dass dabei eine optimale Mischung aus Qualität,

menschlicher Zuwendung und ein angemessener Ressourceneinsatz berücksichtigt

wird? „Ich habe es oft erlebt, dass uns beim Versuch, diese Frage zu

beantworten, professionsbegrenztes Denken gute Lösungen erschwert und auch

manchmal verhindert. Hier habe ich positive Erfahrungen gemacht, vorurteilsfrei

auf die Menschen zuzugehen und einen offenen und ergebnisorientierten Dialog

anzustoßen.“ Flohr lebt mit seiner Frau und vier gemeinsamen Kindern in

Wunstorf. Wenn er nicht über der Weiterentwicklung der Pflegestrategie brütet,

ist er mit dem Mountainbike oder den Laufschuhen im Gelände unterwegs oder

versenkt den ein oder anderen Ball im Basketballkorb.

Quelle: Pressemitteilung, 01.04.2022