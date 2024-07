Neuer Verbundgeschäftsführer bei den Alexianern

Alexianer mit neuem Verbundgeschäftsführer (Medienmeldung).

Die neu geschaffene Position des Verbundgeschäftsführers besetzen die Alexianer, eines der größten konfessionellen Gesundheits-​ und Sozialwirtschafts-​Unternehmen, mit einem erfahrenen Krankenhausmanager: Ab 1. Oktober 2024 leitet der 44-​Jährige Thomas Wüstner den Alexianer Verbund Berlin Brandenburg Sachsen-​Anhalt mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden.

Thomas Wüstner bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Gesundheitswesen und überwiegend als Klinikgeschäftsführer mit, zuletzt als Geschäftsführender Direktor und Prokurist am Maximalversorger Klinikum Neukölln des Vivantes Netzwerk für Gesundheit in Berlin. Zuvor war er unter anderem Geschäftsführer der Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara GmbH in Halle und an verschiedenen Standorten und unterschiedlichen Positionen bei privaten Anbietern tätig.

„Wir freuen uns sehr, einen exzellenten Kenner der Gesundheitsbranche in Berlin, Brandenburg und Sachsen-​Anhalt als Verbundgeschäftsführer gefunden zu haben, der zudem einen christlichen Hintergrund hat und unsere Werte teilt. Thomas Wüstner hat mehrfach erfolgreich bewiesen, dass er Krankenhäuser innerhalb einer Konzernstruktur zukunftsfähig aufstellen kann“, sagt Dr. Christian von Klitzing, für den Verbund zuständiger Hauptgeschäftsführer der Alexianer Gruppe. Mit seinem Wissen als Systemischer Business Coach werde er die Alexianer zusätzlich bereichern.

Thomas Wüstner zu seiner neuen Aufgabe: „Ich freue mich darauf, die ganzheitliche Versorgung mit den Alexianern aktiv und strategisch mitzugestalten und gemeinsam exzellente Patientenbetreuung im Verbund zu bieten. Mein Ziel ist es außerdem, diesen als modernen, langfristig wachsenden Top-​Arbeitgeber auszubauen, der mit Sinn, Herz und Verstand überzeugt."

Zum Verbund Berlin Brandenburg Sachsen-​Anhalt gehören unter anderem sieben Krankenhäuser mit knapp 2.000 Krankenhausbetten, darunter die somatischen Häuser der Alexianer St. Hedwig Kliniken in Berlin, das Alexianer St. Josefs-​Krankenhaus Potsdam, das Evangelische Zentrum für Altersmedizin sowie die psychiatrischen Krankenhäuser Alexianer St. Joseph-​Krankenhaus Berlin-​Weißensee, St. Joseph Krankenhaus Dessau und die Klinik Bosse Wittenberg. Im Rahmen der Christlichen Kliniken Potsdam gibt es eine enge Zusammenarbeit mit der Oberlinklinik. Hinzu kommen mehrere MVZ, Seniorenheime und Einrichtungen der Außerklinischen Pflege und Eingliederungshilfe.

Quelle: Medienmeldung, 01.07.2024