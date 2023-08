Neuer Verwaltungsdirektor im Krankenhaus Porz am Rhein (Pressemitteilung).

Der Beirat des Krankenhauses Porz am Rhein hat Dirk Schaffrath (53) zum Verwaltungsdirektor bestellt. In dieser Funktion wird er den Geschäftsführer Arist Hartjes bei den anstehenden Herausforderungen in den nächsten Jahren

unterstützen.

Dirk Schaffrath ist seit 2013 als Kaufmännischer Leiter im Krankenhaus Porz am

Rhein tätig. In seiner Funktion als Verwaltungsdirektor wird er auch Mitglied

der Betriebsleitung sein und über Prokura verfügen. Er besitzt eine langjährige

Berufserfahrung im Gesundheitswesen, vor allem in den sektorenübergreifenden

Tätigkeitsfeldern ambulant, stationär und Nachsorge.

Schaffrath freut sich sehr auf seine neuen Aufgaben: „Ich habe das Krankenhaus

Porz am Rhein über viele Jahre begleitet. Zufriedene, engagierte und motivierte

Mitarbeiter sind unser Erfolgsfaktor. Wir zeigen in der täglichen Arbeit, dass

sich die Wirtschaftlichkeit eines Krankenhauses und eine hohe Qualität der

Patientenversorgung keineswegs ausschließen. Es ist schön, dass ich nun noch

stärker als bisher die Abläufe mitgestalten kann, um das Krankenhaus weiter zu

entwickeln.“

Geschäftsführer Arist Hartjes freut sich darüber, dass der Beirat seiner

Empfehlung gefolgt ist und „dass wir die anstehenden Aufgaben, die uns durch

die zahlreichen politischen Aktivitäten von der Gesundheitspolitik gestellt

werden, gemeinsam angehen und bewältigen – immer zum Wohle unserer Patienten

und unserer Mitarbeiter.“

Quelle: Pressemitteilung, 11.03.2020