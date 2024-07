Neuer Vorstand der Kliniken Nordoberpfalz AG bestellt (Pressemitteilung).

Der Aufsichtsrat der Kliniken Nordoberpfalz AG hat in seiner Sitzung am 26.10.2021 beschlossen, Michael Hoffmann zum Vorstand der Kliniken Nordoberpfalz AG zu bestellen. Die Bestellung wird auf einen Zeitraum von drei Jahren angelegt. Er folgt auf den bisherigen Vorstand Dr. Thomas Egginger, der

zum 31.10.2021 aus dem Unternehmen ausscheiden wird.

Michael Hoffmann war bis zuletzt Seniormanager des Beratungsunternehmens

Oberender und in dieser Rolle bereits seit einigen Jahren in beratender

Funktion für den Klinikverbund tätig. Die Tätigkeit für das

Beratungsunternehmen wird mit Antritt des Vorstandsamtes bei der Kliniken

Nordoberpfalz beendet.

In einem begrenzten Auswahlverfahren habe Michael Hoffmann von allen

vorliegenden Bewerbern, die ein einheitliches Assessment mit übereinstimmendem

Fragenkatalog und Bewertungsmatrix durchlaufen haben, den am meisten

überzeugenden Eindruck hinterlassen, so die Träger des Unternehmens um den

neuen Aufsichtsratsvorsitzenden Jens Meyer, Andreas Meier und Roland

Grillmeier.

„Mit Michael Hoffmann und seinen vertieften Kenntnissen über die Kliniken

Nordoberpfalz kann die begonnene Neuausrichtung ohne lange Einarbeitungszeit

sehr schnell fortgesetzt werden. Er wird den eingeschlagenen Weg mit dem im

Unternehmen vorhandenen Potential fortführen und weiteren Sachverstand

aufbauen, um auch den Beratungsbedarf im Unternehmen zu minimieren. Dem

Aufsichtsrat war es dabei vor allem wichtig, dass Herr Hoffmann nahtlos zum 01.

November die Tätigkeit als Vorstand übernehmen kann“, so die Träger, die zudem

bereits Gespräche mit den Gesellschaftsvertretern und dem neuen Vorstand

angekündigt haben.

Quelle: Pressemitteilung, 26.10.2021