Neuer Vorstandsvorsitzender der St. Franziskus-Stiftung Münster

Wechsel im Vorstandsvorsitz der St. Franziskus-Stiftung Münster (Pressenachricht).

Nach fast 25-jähriger, erfolgreicher Tätigkeit in der St. Franziskus-Stiftung Münster scheidet Dr. Klaus Goedereis zum 31. August 2022 aus seinem Amt als Vorstandsvorsitzender aus und wird sich nochmals beruflich verändern. „Wir danken Herrn Dr. Goedereis sehr herzlich für sein langjähriges Engagement

und seine verdienstvolle Tätigkeit als Vorstand und Vorstandsvorsitzender der

St. Franziskus-Stiftung zum Wohle der Stiftung, ihrer Einrichtungen, ihrer

Mitarbeitenden und insbesondere der Menschen, die sich unseren Einrichtungen

anvertrauen“, so Dr. Ludger Hellenthal, Kuratoriumsvorsitzender der St.

Franziskus-Stiftung.

Dr. Goedereis war seit 1999 zunächst in verschiedenen leitenden Positionen der

Hospitalgesellschaften der Franziskanerinnen Münster – St. Mauritz tätig. Als

2004 die ordenseigenen Krankenhäuser in die St. Franziskus-Stiftung überführt

wurden, wurde er in den Vorstand und 2009 zu dessen Vorsitzendem berufen. Die

St. Franziskus-Stiftung Münster beschäftigt mittlerweile über 14.500

Mitarbeitende und zählt mit 15 Krankenhäusern sowie Einrichtungen der Senioren-

und Eingliederungshilfe in NRW und Bremen heute zu den größten konfessionellen

Krankenhausverbünden in Deutschland.

„In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat Herr Dr. Goedereis gemeinsam mit den

weiteren Vorständen und dem Kuratorium die erfolgreiche Entwicklung der St.

Franziskus-Stiftung wesentlich mitgeprägt,“ betont Dr. Hellenthal.

„Ich bin dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen und die Möglichkeit, die

Entwicklung der St. Franziskus- Stiftung und ihrer Einrichtungen über so lange

Zeit in verantwortlicher Position gestalten zu dürfen. Besonders dankbar bin

ich für die gute Zusammenarbeit mit den Leitenden und Mitarbeitenden in der

Stiftung und unseren Einrichtungen sowie die vielen interessanten Begegnungen

im beruflichen Umfeld. Nach fast 25- jähriger Tätigkeit freue ich mich für die

kommenden Berufsjahre nochmals etwas Neues zu beginnen“, so Dr. Klaus

Goedereis.

Quelle: Pressenachricht, 31.08.2022