Neues Leitungs-Duo in der Paracelsus-Elena-Klinik Kassel (Pressemitteilung).

Mit Dr. Gunda Vahldiek und Werner Murza übernehmen zum 1. April zwei erfahrene Paracelsus-Führungskräfte gemeinsam die Leitung der Paracelsus-Elena-Klinik. Sie folgen damit Arno Kühnel nach, der seit 40 Jahren in der neurologischen

Fachklinik tätig war, zuletzt als Klinikmanager und Pflegedienstleiter in

Personalunion.

1981 startete Arno Kühnel nach seiner Ausbildung zum Krankenpfleger in der

Elena-Klinik im Pflegeteam der Klinik, durchlief die Weiterbildung zur

Pflegedienstleitung und absolvierte ein BWL-Studium. Nach genau 40 Jahren

Klinikzugehörigkeit geht der 64-jährige nun in den Ruhestand. Den erfahrenen

Klinikmanager zeichnete neben einer hohen fachlichen Expertise seine

Verbindlichkeit und ein hoher persönliche Einsatz für „seine“ Klinik aus, die

er wesentlich mitprägte.

Neue Klinikmanagerin wird Dr. Gunda Vahldiek, Leiterin des ZD Leistungs- und

Erlösmanagement. Sie wird mit teilweiser Präsenz vor Ort die anstehenden

Projekte in der Paracelsus-Elena-Klinik steuern und verantworten. Die

approbierte Ärztin war in unterschiedlichen Leitungsfunktionen im Krankenhaus,

bei Kostenträgern und der freien Wirtschaft tätig und ist seit April 2020 Teil

der Paracelsus Gesundheitsfamilie.

So wird sie in den nächsten Monaten wichtige Zukunfts-Projekte der

Paracelsus-Elena-Klinik begleiten. „Ein wichtiger Meilenstein wird die

Klinikerweiterung im Herbst sein. Dann wird die Bettenkapazität von 120 auf 140

Betten erweitert und ein neuer technischer Fortschritt in die Klinik

einziehen“, erklärt Dr. Gunda Vahldiek. „Wir möchten als deutschlandweit

führende Spezialklinik für Parkinson-Syndrome und anderen Bewegungsstörungen

zusammen mit dem hervorragenden Klinikteam unseren Patienten eine medizinische,

therapeutische und pflegerische Versorgung auf höchstem Niveau anbieten“.

Werner Murza, der seit 2020 als Leitung des Kompetenznetzwerks Pflege- und

Funktionsdienste einen intensiveren Austausch zwischen den

Pflegedienstleitungen, der Geschäftsführung und den Mitarbeitern der Pflege-

und Funktionsdienste verantwortet, wird die Pflegedienstleitung der Fachklinik

übernehmen. Murza war nach mehreren beruflichen Stationen in Leitungspositionen

innerhalb der Pflege, zuletzt Pflegedienstleiter in der Paracelsus-Klinik

Osnabrück. Murza ist selbst gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger und freut

sich schon, gemeinsam mit den Pflegerinnen und Pflegern der Elena-Klinik neue

Akzente zu setzen. „Die komplexe Versorgung von Parkinson-Patienten erfordert

hoch qualifizierte Pflegekräfte und die habe ich hier an der Klinik

vorgefunden. Die Weiterbildung stärken, die Pflege fit machen in der Nutzung

digitaler Pflegedokumentation und den ungeheuer professionellen und

gleichzeitig familiären Geist dieser Klinik weiter stärken – auf diese Aufgabe

freue ich mich“, erklärt Murza zu seinem Dienstantritt.

Vor Ort wird David Behnisch, Leiter des Controllings der Klinik, das neue

Führungsduo unterstützen und den Mitarbeitern im Klinikalltag kompetenter

Ansprechpartner sein.

Quelle: href='https://www.mydrg.de/k/bi8' title='Neues Leitungs-Duo in der

Paracelsus-Elena-Klinik Kassel'>Pressemitteilung, 08.03.2021