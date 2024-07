Neues Mitglied im Aufsichtsrat der Alexianer GmbH

Neue Aufsichtsrätin der Alexianer GmbH stelle Ausgewogenheit zwischen betriebswirtschaftlichen und seelsorgerischen Aspekten im Unternehmen sicher (Medienmitteilung).

Schwester Gisela Maria, Generaloberin der Clemensschwestern von Münster, ist in den Aufsichtsrat der Alexianer GmbH, der Holding für die gesamte Alexianer Gruppe, berufen worden. Die 53-​Jährige ist das zehnte Mitglied und die erste Frau in diesem Gremium.

„Als christlich-​katholisches Unternehmen stehen wir für eine christliche

Werteorientierung, die sich in unseren Gremien wiederspiegeln soll. Mit der

Berufung von Schwester Gisela Maria stellen wir die Ausgewogenheit zwischen

betriebswirtschaftlichen und seelsorgerischen Aspekten sicher“, sagte Dr.

Hartmut Beiker, Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung der Alexianerbrüder.

Die Stiftung ist Gesellschafter der Alexianer GmbH und beruft die Mitglieder

für den Aufsichtsrat.

Dessen Vorsitzender Norbert Lenke freut sich auf die Zusammenarbeit mit

Schwester Gisela Maria. „Mit ihr haben wir eine kompetente und empathische Frau

für den Aufsichtsrat gewonnen, die als Generaloberin die christliche

Werteorientierung verbunden mit ökonomischer Kompetenz in das Amt einbringt.“

Der Aufsichtsrat hat neben verschiedenen Kontrollpflichten unter anderem die

Aufgabe, gemeinsam mit der Hauptgeschäftsführung und dem Gesellschafter die

Strategie für den Verbund zu entwickeln und regelmäßig den Stand der Umsetzung

zu überprüfen.

Schwester Gisela Maria Manders wuchs in Rheurdt am Niederrhein auf und trat

1993 den Clemensschwestern bei. Nach ihrer ersten Profess, der öffentlichen

Ablegung der Gelübde, absolvierte sie eine Ausbildung zur Bürokauffrau,

erlangte die Fachhochschulreife im Bereich Wirtschaft und arbeitete als

Buchhalterin im Clemenshospital in Münster. Nach einem anschließenden

berufsbegleitenden Studium zur Betriebswirtin im Sozial-​ und Gesundheitswesen

wurde sie 2009 zur Generalökonomin der Gemeinschaft ernannt, 2018 zur

Generalassistentin. Im Januar 2022 wurde sie für die kommenden sechs Jahre zur

Generaloberin der Clemensschwestern (Barmherzige Schwestern von der

allerseligsten Jungfrau und schmerzhaften Mutter Maria) von Münster gewählt.

Sie freut sich auf die neue Aufgabe, die damit verbundenen Herausforderungen

und die verantwortungsvolle Zusammenarbeit im Aufsichtsrat.