Neues Mitglied im Direktorium des Brüderklinikums Mannheim

Neue Direktorin für Unternehmenskultur am Brüderklinikum Julia Lanz (Medienmitteilung).

Das Direktorium des Brüderklinikums Julia Lanz bekommt am 1. August ein neues Mitglied: Kathrin Federmeyer wird neue Direktorin für Unternehmenskultur. Gemeinsam mit dem Ärztlichen Direktor, der Pflegedirektorin und dem Kaufmännischen Direktor leitet sie künftig die Geschicke des Klinikums.

Frau Kathrin Federmeyer absolvierte eine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin und erweiterte ihr Fachwissen durch berufsbegleitende Studiengänge, zuletzt an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Nach mehreren Jahren praktischer Erfahrung als Gesundheits- und Krankenpflegerin sammelte sie umfangreiche Kenntnisse im Medizinischen Dienst. Dort war sie zuletzt als stellvertretende Geschäftsbereichsleitung Pflegeversicherung in Hannover tätig. Sie ist künftig als Direktorin für Unternehmenskultur zuständig dafür, die christliche Unternehmenskultur mit praktizierter Nächstenliebe, Solidarität, Gerechtigkeit und gutem Miteinander spürbar zu machen. Außerdem repräsentiert sie das Brüderklinikum Julia Lanz nach außen.

Kathrin Federmeyer übernimmt die Aufgabe von Michael Molitor, der in den vergangenen zwei Jahren als Direktor für Unternehmenskultur in Mannheim tätig war. Nun kehrt er nach Trier zurück, wo er am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier neue Aufgaben übernimmt.

Quelle: Medienmitteilung, 30.07.2025