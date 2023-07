Niedersachsen fördert das Klinikum Braunschweig mit 29 Millionen Euro (Pressemitteilung).

Gesundheitsministerin Daniela Behrens hat am heutigen Donnerstag einen Förderbescheid über insgesamt 29 Millionen Euro an das Städtische Klinikum Braunschweig übergeben. Für das Land Niedersachsen ist die wirtschaftliche

Sicherstellung der Krankenhausversorgung von großer Bedeutung. Deshalb beteiligt sich das

Gesundheitsministerium jedes Jahr mit Investitionsförderungen, um den

Versorgungsauftrag sicherzustellen und für die Region eine angepasste

Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.

Mit diesen Finanzmitteln wird die Umsetzung des „Zwei-Standorte-Konzepts“

gefördert. Aktuell befindet sich der zur Gesamtmaßnahme gehörende „Neubau Ost“

vor der Fertigstellung. Mit dessen Inbetriebnahme werden alle klinischen

Funktionsstellen des Standortes Holwedestraße bis 2023 in die neue

Zentralklinik einziehen, welche in das Zwei-Standorte-Konzept eingebettet ist.

Dadurch wird die Konzentration aller Klinikums-Leistungen auf die Standorte

Salzdahlumer Straße und Celler Straße ermöglicht. Im Rahmen des Projektteils

„Neubau Ost“ und „Neubau Süd“ sind weitere Fördertranchen in etwa gleicher Höhe

vom Land Niedersachsen zugesagt. Das bietet dem Klinikum eine klare Perspektive

für diese Vorhaben.

Ministerin Daniela Behrens erklärt dazu: „Die zusätzlichen Belastungen der

Krankenhausträger während der Corona-Pandemie sind mir sehr bewusst. Diesen zu

trotzen und eine weiterhin zuverlässige und tragfähige medizinische Versorgung

sicherzustellen, bedeutet eine enorme Kraftanstrengung. Umso mehr freut es

mich, dem Städtischen Klinikum in Braunschweig, dem einzigen Maximalversorger

in der Region, heute einen weiteren Bewilligungsbescheid für den 2. und 3.

Bauabschnitt der Investitionsmaßnahme „Betriebsstellenzusammenführung 3 auf 2

Standorte“ in Höhe von 29 Millionen Euro überreichen zu können. Dies ist ein

weiterer Beitrag, damit das Städtische Klinikum gut aufgestellt ist, um den

vielfältigen Herausforderungen der Zukunft zu begegnen.“

Oberbürgermeister Dr. Thorsten Kornblum betonte die herausragende Rolle des

Städtischen Klinikums für die Gesundheitsversorgung in der ganzen Region. „Das

Städtische Klinikum leistet einen maßgeblichen Versorgungsbeitrag in der

Pandemie.“ Das Zwei-Standorte-Konzept sei ein Modernisierungsprozess ohne

Gleichen im laufenden Betrieb, eine riesige Kraftanstrengung über viele Jahre,

um diese Bedeutung für die regionale Versorgung des Maximalversorgers dauerhaft

zu sichern. „Ich danke dem Land Niedersachsen für seine Unterstützung bei

dieser großen Aufgabe.“ Die kommunalen Krankenhäuser könnten die immensen

Investitionskosten nicht alleine stemmen.

Quelle: Pressemitteilung, 25.11.2021