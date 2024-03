Die Frühjahrsausgabe des Online-Magazins für den CLINOTEL-Krankenhausverbund bietet vielfältige Beiträge aus den Mitgliedshäusern (Presseaussendung).

Das Online-Magazin für den CLINOTEL-Krankenhausverbund bietet mit vielfältigen Beiträgen aus den Mitgliedshäusern und der CLINOTEL-Geschäftsstelle interessante Einblicke in die Aktivitäten des Verbundes. Die Themen in der aktuellen Ausgabe sind u.a.: Das GLG-Karriereportal: Starke Teams sind Kern

der Kampagne Qualifiziertes Personal ist die wichtigste Ressource jedes Unternehmens. Die stetige Suche nach engagierten Auszubildenden und Fachkräften ist deshalb eine dauernde Aufgabe.

Um auch in Zukunft Bewerberinnen und Bewerber optimal ansprechen zu können, arbeitet die

GLG an einem neuen Karriereportal im Internet.

Mama Natali braucht keinen Kaiserschnitt

Das Köpfchen ist schon zu sehen, aber die Mutter ist erschöpft. Sie klagt über

Übelkeit und ihr Kreislauf fällt ab – eine brenzlige Situation, aber zum Glück nur eine Übung:

Mit dem hochtechnisierten Geburtssimulator SimMom können seit April 2021 nicht

nur angehende Hebammen Komplikationen wie diese täuschend echt im neuen Simulations-Kreißsaal des

Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses Speyer im Gebäude der Hebammenschule durchspielen.

Weitere Krankenhäuser der St. Paulus Gesellschaft treten CLINOTEL-Verbund bei

Das St. Johannes Hospital Dortmund, das Marien Hospital Dortmund-Hombruch, das

St. Elisabeth Krankenhaus Dortmund-Kurl sowie das Marienkrankenhaus

Schwerte-Goethestraße und

das Marienkrankenhaus Schwerte-Schützenstraße verstärken den

CLINOTEL-Krankenhausverbund

Geburtsgeschichten: Werbung für die natürliche Geburt

Mit einer neuen Clipserie auf ihrem Youtube-Kanal wollen die Westküstenkliniken

gleich mehrere Zielgruppen erreichen und neben der hochwertigen Arbeit, die im

Kreißsaal, in der Frauenklinik oder auch auf der Kinderintensivstation

geleistet wird, auch Eltern und deren Erlebnisse

zeigen.

CLINOTEL-Kongress soll in 2023 wieder stattfinden

Die Vorstände und Geschäftsführer der CLINOTEL-Krankenhäuser haben bei ihrer

halbjährlichen

Versammlung beschlossen, den CLINOTEL-Kongress nach der Corona-Pause im

nächsten Jahr

wieder aufleben zu lassen.

Hier finden Sie die Themenübersicht der aktuellen Ausgabe.

Quelle: Clinotel, 24.05.2022