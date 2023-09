Ortenau Klinikum bekommt eine Million Euro Förderung für OP-Sanierung am Krankenhaus Oberkirch (Pressemitteilung).

Land Baden-Württemberg unterstützt Erweiterung und Sanierung des OP-Bereichs am Ortenau Klinikum in Oberkirch Für die Erweiterung und Sanierung des OP-Bereichs am Ortenau Klinikum in Oberkirch hat das Land Baden-Württemberg jetzt seine finanzielle Förderung

offiziell bestätigt. Landrat Frank Scherer und Ortenau Klinikum-Geschäftsführer

Christian Keller konnten heute in Freiburg den Förderbescheid des Landes über

rund eine Million Euro aus den Händen von Abteilungspräsident Dr. Johannes

Dreier vom Regierungspräsidium Freiburg entgegennehmen. Die Baumaßnahme am

Ortenau Klinikum in Oberkirch konnte bereits im April 2017 abgeschlossen

werden.

„Auch wenn der Ortenaukreis in seiner Agenda 2030 plant, mittelfristig im

Interesse einer zukunftsfähigen Krankenhausstruktur die stationäre Versorgung

in Oberkirch aufzugeben, so muss doch bis zur Schaffung dieser neuen Struktur

weiterhin flächendeckend eine leistungsfähige Krankenhausversorgung

sichergestellt sein. Das Land Baden-Württemberg möchte durch die vom

Regierungspräsidium vermittelte Förderung des Sozialministeriums hierzu seinen

Beitrag leisten“, betonte Dr. Dreier.

„Ich freue mich, dass das Land unsere krankenhauspolitischen Weichenstellungen

unterstützt“, betonte Landrat Frank Scherer. Geschäftsführer Christian Keller

fügte hinzu: „Bei der Umsetzung der Agenda 2030 in den kommenden Jahren wird

das Ortenau Klinikum ungleich mehr Geld benötigen. Ich hoffe, dass uns das Land

auch bei diesen großen Investitionen angemessen unterstützt, um auch zukünftig

eine qualitativ hochwertige und flächendeckende Patientenversorgung für die

Menschen in der Ortenau anbieten zu können.“

Der neue OP-Bereich umfasst den sanierten und umgebauten alten OP-Bereich mit

OP-Saal und Funktionsräumen sowie einen Erweiterungsbau mit einem neuen

OP-Saal. In die Sanierung und den Umbau hat das Ortenau Klinikum rund zwei

Millionen Euro investiert. Wenn Ende nächsten Jahres die Geburtshilfe vom

Standort Oberkirch an den Standort Achern umzieht, soll der OP-Bereich am

Standort Oberkirch vor allem für kurzzeitchirurgische Eingriffe genutzt werden.

Quelle: Pressemitteilung, 13.12.2018