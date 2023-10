Ortenau Klinikum bündelt medizinische Leistungen im Verbund (Pressemitteilung).

Standortübergreifendes Department Unfallmedizin und Orthopädie an den Ortenau Kliniken Offenburg-Kehl und Achern-Oberkirch beschlossen. Um die Qualität der medizinischen Leistungen zu stärken und Synergien im Klinikverbund weiter auszubauen, führt das Ortenau Klinikum die Fachkliniken Unfallchirurgie und Orthopädie

an seinen Kliniken Offenburg-Kehl und

Achern-Oberkirch zu einem standortübergreifenden Department zusammen. Darin

enthalten sind auch weiterhin die bereits bestehenden Sektionen der

Unfallklinik Offenburg (i.e. „Allgemeine & Spezielle Unfallchirurgie,

„Handchirurgie“, „Neurochirurgie“ sowie „Plastische-, Ästhetische- und

Mund-/Kiefer-/Gesichtschirurgie“). Der Kreistag stimmte am vergangenen Dienstag

mit großer Mehrheit für die Einrichtung eines sogenannten Departments

„Unfallmedizin und Orthopädie“.

„Wir wollen das Ortenau Klinikum standortübergreifend stark aufstellen und als

ein Orchester agieren. Mit der Neustrukturierung in diesem Bereich nutzen wir

die Chance, uns optimal auf die Umsetzung der Agenda 2030 mit einer Versorgung

an vier stationären Standorten vorzubereiten“, begrüßte Ortenau Klinikum

Geschäftsführer Christian Keller die Entscheidung.

Laut Kreistagsbeschluss wird das neue Department im Rahmen der

Chefarztnachfolge zum 1. April 2021 eingerichtet. Die Gesamtleitung des neuen

Departments wird dann der jetzige Chefarzt der Unfallklinik Offenburg, Dr. Eike

Mrosek, übernehmen. Der Beschluss sieht weiterhin vor, dass am Ortenau Klinikum

in Achern die Sektion „Unfallmedizin und Orthopädie“ als Teil des Departments

eingerichtet und von einem für den Standort verantwortlichen Sektionsleiter mit

dem Titel Chefarzt geleitet wird. Darüber hinaus wird spätestens zum

Jahresanfang 2023 innerhalb des neuen Departments eine standortübergreifende

Sektion „Elektive Endoprothetik“ gebildet werden. Sie soll zunächst vom

Standort Kehl, mit Umsetzung der Agenda 2030 dann ab 2030 vom Standort Achern

geführt werden.

Das Ortenau Klinikum setzt damit seinen Weg zur Bildung medizinischer

Verbundzentren fort. Dies hatte auch das Beratungsunternehmen Roland Berger in

seinem Abschlussbericht für eine künftige Medizinkonzeption des Klinikverbundes

im Frühjahr 2020 empfohlen. Die Geschäftsführung des Ortenau Klinikums wurde

daraufhin von den Kreisgremien beauftragt, weitere Bündelungen des

medizinischen Leistungsangebots vorzuschlagen, sobald sich entsprechende

Möglichkeiten ergeben. Ziele sind dabei, insbesondere die medizinische Qualität

entsprechend steigender Anforderungen zu gewährleisten und die Attraktivität

der Kliniken für junge Fachkräfte im ärztlichen und pflegerischen Bereich zu

steigern. Auch die Operationsverfahren sowie -qualität soll, unter Leitung

einer hochspezialisierten Klinik, durch die Departmentbildung im Klinikverbund

weiter vereinheitlicht werden.

Quelle: Pressemitteilung, 09.11.2020