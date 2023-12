Ortenau-Klinikum: Krankenkassen bereichern sich an den Kliniken (Pressemitteilung).

Ortenau Klinikum wendet sich gegen millionenschwere Rückforderungen und kurzfristige Rückverrechnungen der Krankenkassen ohne Rechtsgrundlage. Geschäftsführer Christian Keller kritisiert skandalöse Verrechnungspraktiken und macht Kassen für zusätzliche Defizite

der Kliniken verantwortlich

Ortenau Klinikum Geschäftsführer Christian Keller

Das Ortenau Klinikum als einer der großen kommunalen Klinikverbünde in Baden

Württemberg übt deutliche Kritik an der aktuellen bundesweiten

Verrechnungspraxis der Krankenkassen gegenüber den Kliniken in Deutschland.

Die Kassen haben in den vergangenen Wochen seit Jahren erbrachte Leistungen

nachträglich gekürzt und die Rückforderungen mit laufenden Vergütungen

verrechnet. Beim Ortenau Klinikum machen erste Kürzungen bereits eine

Millionensumme aus, gab Ortenau Klinikum-Geschäftsführer Christian Keller jetzt

bekannt. Allerdings befürchtet Keller, dass damit erst die Spitze eines

Eisberges sichtbar wird. Der Schaden kann sich auf bis zu vier Millionen Euro

belaufen.

„Was derzeit in Deutschland vorgeht, ist ungeheuerlich. Offensichtlich nehmen

es einige gesetzliche Krankenkassen bewusst in Kauf, die medizinische

Versorgung in einigen Bereichen, wie etwa der Schlaganfallversorgung oder der

Intensivversorgung, aus rein wirtschaftlichen Erwägungen aufs Spiel zu setzen.

Die Krankenkassen bereichern sich an den Kliniken. Dieses Vorgehen ist

rechtlich nicht gedeckt und treibt die seit Jahren unterfinanzierten Kliniken

an den Rand der Existenz. Die Kassen forcieren diese Praktiken sogar bewusst,

obwohl der Gesetzgeber genau dies mit dem am 9. November im Bundestag

verabschiedeten Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) verhindern wollte.“

Beispiel Komplexpauschale für Schlaganfallbehandlung

Ein Beispiel für die nachträgliche Verrechnungspraxis ist der sensible Bereich

der Schlaganfallbehandlung. Als Begründung berufen sich die Krankenkassen auf

ein sehr umstrittenes Urteil des Bundessozialgerichtes (BSG) vom Juni dieses

Jahres, in dem das BSG den Begriff „halbstündige Transportentfernung“ völlig

überraschend neu interpretiert hat. Als Voraussetzung zur Abrechnung einer

Schlaganfallkomplexbehandlung über eine sogenannte Komplexpauschale muss jede

behandelnde Schlaganfalleinheit (Stroke Unit) über Kooperationsvereinbarungen

mit Kliniken, die eine Abteilung für Neurochirurgie und Neuroradiologie

vorhalten, sicher stellen, dass diese speziellen Abteilungen mit dem

schnellsten Transportmittel innerhalb von 30 Minuten erreichbar sind, wenn das

Krankenhaus diese Abteilungen nicht selbst vorhält. Bisher sind alle

Beteiligten davon ausgegangen, dass mit der „halbstündigen Transportentfernung“

die Zeit im Transportmittel, also Rettungswagen oder Hubschrauber, gemeint ist.

Das BSG war aber -nicht nachvollziehbar- zu der Auffassung gelangt, dass die

Zeit bereits mit der Entscheidung, dass eine Verlegung stattfinden muss, also

schon bevor das Rettungsmittel bestellt wurde, zu laufen beginne.

Das für die amtliche medizinische Klassifikation im Krankenhausbereich

zuständige Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information

(DIMDI), eine Behörde im Verantwortungsbereich des Bundesministeriums für

Gesundheit (BMG), hat zwischenzeitlich klargestellt, dass unverändert mit der

halbstündigen Transportentfernung die Zeit gemeint ist, die der Patient im

Transportmittel verbringt. Unbeschadet dessen fordern einige Krankenkassen von

Krankenhäusern, die in komplexen Fällen Schlaganfallpatienten weiter verlegen

mussten, die Vergütung für alle Schlaganfallpatienten vier Jahre rückwirkend,

also ab 2014, zurück. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat mehrfach

betont, dass das in Rede stehende Urteil des BSG keine Auswirkungen auf die

Vergangenheit haben kann, um nicht die allgemeine Schlaganfallversorgung vor

allem im ländlichen Raum zu gefährden.

Kassen umgehen Gesetzesänderung

Als Gegenmaßnahme und zum Vertrauensschutz der Krankenhäuser ist in dem

laufenden Gesetzgebungsverfahren zum PpSG unter anderem eine Verkürzung der

Verjährungsfrist für Forderungen und insbesondere für Rückforderungen von

Krankenkassen von vier auf zwei Jahre vorgesehen. Trotzdem halten die Kassen an

ihrer Vorgehensweise fest und versuchen, noch vor Inkrafttreten des Gesetzes

vor Jahren gezahlte Gelder zurück zu holen. Bundesgesundheitsminister Spahn hat

erst kürzlich in seiner Rede zur Eröffnung der Messe „Medica“ am 12. November

in Düsseldorf das Verhalten der Krankenkassen mit den Worten „Irrsinn,

Starrsinn, Wahnsinn“ kommentiert und gesetzgeberische Konsequenzen angedroht.

Die Handhabe für die Rückverrechnungen liefert den Krankenkassen das sogenannte

Aufrechnungsprinzip, welches die Verbände der Kliniken seit Jahren beklagen und

welches auch mit dem neuen Gesetz unverändert geblieben ist. Einige Kassen

haben auch beim Ortenau Klinikum die Möglichkeit der Aufrechnung genutzt und

auf BSG-Urteile gestützte vermeintliche Ansprüche für die Jahre 2014 bis 2016

kurz vor Ablauf der Verjährungsfrist schlicht selbst vollstreckt. Das Defizit

des Ortenau Klinikums wird sich aufgrund der ungerechtfertigten Bereicherung

deutlich erhöhen. Zudem muss das Geld in hunderten von Fällen auf dem Klageweg

wieder in mehrjährigen Verfahren zurückgeholt werden. Nicht nur die Gerichte

werden damit überlastet, auch der interne Verwaltungsaufwand sowie die Kosten

für Rechtsanwälte steigen exorbitant an.

Entgegen allgemeinem Rechtsverständnis

Um diese „skandalöse Praxis“ zu verdeutlichen, wählt Geschäftsführer Christian

Keller ein für jeden nachvollziehbares Beispiel seines Kollegen Armin Müller

von den Kliniken des Landkreises Lörrach: „Stellen Sie sich vor, eine Kommune

hat die zulässige Geschwindigkeit auf einer Straße von 50 auf 30 Kilometer pro

Stunde gesenkt und bittet im Nachhinein alle Nutzer der Straße zur Kasse, weil

sie die neu geltende Höchstgeschwindigkeit jahrelang überschritten haben“, so

Keller. Dieses Vorgehen würde jeder Bürger als nicht legitim empfinden, da es

im allgemeinen Rechtsverständnis unüblich ist, Urteile rückwirkend

anzuwenden.

Die beabsichtigte Gesetzesänderung von Gesundheitsminister Spahn zur Entlastung

der Kliniken sei zwar im Grundsatz richtig, führe aber kurzfristig zu

verheerenden Folgen aufgrund einer bewussten Umgehung der Krankenkassen, so

Keller. „Wenn die Krankenkassen diese Verrechnungspraxis kurzfristig auch auf

andere Bereiche anwenden, werden sie die Defizite der Kliniken sprunghaft

erhöhen, massive Liquiditätsprobleme der Kliniken verursachen und damit

letztlich die Gesundheitsversorgung ihrer eigenen Versicherten gefährden.“

Quelle: Pressemitteilung, 20.11.2018