Ortenau Klinikum: Kreistag stellt Weichen für Rechtsformwechsel (Ortenau Klinikum).

Die Weichen für einen Rechtsformwechsel des Ortenau Klinikum von einem Eigenbetrieb zu einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) sind gestellt. Der Kreistag des Ortenaukreises beauftragte die Verwaltung in seiner heutigen

Sitzung mit mehrheitlicher Entscheidung, die für die neue Rechtsform

notwendigen Strukturen zu erarbeiten. Gleichzeitig beauftragte das Gremium die

Verwaltung, die in einem interfraktionellen Antrag der CDU- und SPD-Fraktion

entwickelte „Zweite Säule“ durch die Einrichtung eines Aufsichtsrats zu

stärken. Das Konzept der „Zweiten Säule“ sieht vor, beispielsweise durch den

Ausbau der Medizinischen Versorgungszentren im Ortenaukreis, die ambulanten

Gesundheitsangebote auszubauen und noch enger mit den stationären Strukturen zu

verknüpfen. Der Kreistag folgte damit den Empfehlungen des Ausschusses für

Gesundheit und Kliniken (GKA). Dieser hatte in mehreren Sitzungen Eckpunkte für

den Rechtsformwechsel und die Stärkung der „Zweiten Säule“ erarbeitet, die nun

die Grundlage für die zu erarbeitenden Strukturen und Aufteilung der

Zuständigkeiten bilden.

Landrat Frank Scherer betonte in der Sitzung, dass mit dem Rechtsformwechsel

die Transparenz der Entscheidungen für die Öffentlichkeit gestärkt werde: „Alle

politisch relevanten Themen werden weiterhin öffentlich im Kreistag beraten und

entschieden. Der Kreistag bekommt sogar mehr Entscheidungsbefugnis, da einige

Zuständigkeiten vom Ausschuss für Gesundheit und Kliniken an den Kreistag

übergehen.“

Das auf der Grundlage der Eckpunkte entwickelte Modell sieht vor, die politisch

strategischen Zuständigkeiten des GKA auf den Kreistag zu übertragen und somit

eine breite demokratische Legitimation bei allen politisch relevanten Themen zu

schaffen. Die operativen Angelegenheiten werden auf den Verwaltungsrat der

neuen öffentlich-rechtlichen Anstalt des Ortenau Klinikums sowie auf den

Aufsichtsrat der „Zweite Säule“ übertragen. Sowohl der neue Verwaltungsrat als

auch der Aufsichtsrat sollen mit Mitgliedern des Kreistages besetzt werden.

Beiden Gremien sollen jeweils 20 Mitglieder angehören. Neben dem rechtlich

gebotenen Sitz des Landrats sollen 19 weitere Mitglieder aus der Mitte des

Kreistags gewählt werden.

Die Gremien werden jeweils unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen. Der Kreistag

behält seine bisherigen Zuständigkeiten und erhält zusätzliche Aufgaben des

GKA. Der Kreistag soll insbesondere über die grundlegenden Zielsetzungen und

wesentliche Änderungen in der Struktur der Krankenhäuser entscheiden. Die

Aufgaben des Verwaltungsrates liegen insbesondere in der Entscheidung über

wesentliche Änderungen im Leistungsangebot der Kliniken.

Bei der Besetzung des Verwaltungsrats und des Aufsichtsrats sind über die

jeweils 20 Sitze hinaus sogenannte stimmrechtslose Sitze vorgesehen. Sie werden

für den Verwaltungsrat des Ortenau Klinikums (AöR) durch den Geschäftsführer,

den Medizinischen Direktor und den Pflegedirektor wahrgenommen. Im Aufsichtsrat

ist analog für die Geschäftsführung der „Zweiten Säule“ ein entsprechender Sitz

vorgesehen. Um einen guten Austausch auf der Arbeitsebenen zwischen beiden

Säulen zu gewährleisten, soll die Geschäftsführung der jeweils anderen Säule

als ständiger Gast zu den Sitzungen eingeladen werden. Im Verwaltungsrat des

Ortenau Klinikums (AöR) ist darüber hinaus eine Vertretung des

Gesamtpersonalrats des Klinikverbunds als ständiges beratendes Mitglied

vorgesehen. Damit soll die Mitarbeiterschaft zukünftig frühzeitig und

unmittelbar an operativen Entscheidungen des Ortenau Klinikums beteiligt

werden.

Ein von der Fraktion Die Grünen und der SPD eingebrachter Antrag, darüber

hinaus einen Vertreter der Gewerkschaften Ver.di und Marburger Bund als nicht

stimmberechtigtes, externes Mitglied in den Verwaltungsrat aufzunehmen, wurde

mit deutlicher Mehrheit vom Kreistag abgelehnt. Auch ein Antrag der Fraktion

der Freien Wähler, einen externen Experten mit

betriebswirtschaftlich-medizinischer Kompetenz ohne Stimmrecht in den

Verwaltungsrat sowie den Aufsichtsrat aufzunehmen lehnte der Kreistag mit

deutlicher Mehrheit ab. Zwei Anträge der Fraktion der AfD, eine Vertretung des

Bundes der Steuerzahler sowie eine Vertretung der Patientenfürsprache am

Ortenau Klinikum in die Gremien mit stimmlosem Sitz aufzunehmen, wurde

ebenfalls mit deutlicher Mehrheit des Kreistags abgelehnt.

Quelle: Ortenau Klinikum, 20.07.2021