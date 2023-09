Ortenau Klinikum: Kurs bis 2030 festgelegt - umfangreiche Bestandsinvestitionen (Pressemitteilung).

Landrat Frank Scherer: „Krankheit kennt keine Zeitplanung, deshalb investieren wir auch bis 2030 in hohe Qualität und Kapazität“ Offenburg, 18. Dezember 2018 – Das Ortenau Klinikum in Offenburg wird bis zur Inbetriebnahme eines Klinikneubaus um das Jahr 2030 seine

qualitativ hochwertige Patientenversorgung an den Standorten Ebertplatz und St. Josefsklinik aufrechterhalten können. Der Kreistag des Ortenaukreises hat heute mit großer Mehrheit der Stimmen ein umfassendes Konzept zur Sanierung mehrerer

Klinikbereiche verabschiedet. Insgesamt wollen der Ortenaukreis als Träger und

der Klinikverbund rund 36 Millionen Euro in bauliche Maßnahmen investieren, um

den Anforderungen an den medizinischen Fortschritt, steigende Patientenzahlen

und die Betriebssicherheit vollständig gerecht zu werden.

Landrat Frank Scherer begrüßte nach der Sitzung die Entscheidung der

Kreistagsmitglieder: „Es darf bis zur Fertigstellung eines Neubaus in Offenburg

keine Warteschleife in Sachen Qualität und Kapazität geben. Deshalb sichern die

beschlossenen Investitionen ohne Kompromisse die Qualität unserer

Patientenversorgung und eine ausreichende Kapazität.“ Die zum Teil nicht mehr

zeitgemäßen baulichen Strukturen müssten erneuert und an die steigenden

Patientenzahlen angepasst werden, auch wenn in rund zwölf Jahren ein Neubau zur

Verfügung stehe.

Auch Klinik-Geschäftsführer Christian Keller betonte die Notwendigkeit der

Investitionen. Er verglich die Situation mit einem Autokauf. „Wer auf ein

Neufahrzeug wartet, muss dennoch Reparaturen vornehmen, wenn beispielsweise ein

Scheinwerfer defekt ist“, erläuterte Keller. Zugleich widersprach der

Geschäftsführer entschieden Behauptungen, die bestehenden Strukturen stellten

eine akute Gefahr für Patienten oder Beschäftigte des Klinikums dar.

Das umfangreiche Sanierungskonzept umfasst vor allem fünf sogenannte

Kernmaßnahmen:

1. Umstrukturierung und Erweiterung der Intensivstation (ITS) und

Einrichtung einer sogenannten Intermediate Care Station (IMC) mit weiteren

Behandlungsplätzen sowie die Erweiterung des vorhandenen Aufwachraums.

2. Die Erweiterung der Zentrale Notaufnahme (ZNA) durch Umstrukturierung im

nördlichen Bereich sowie die Verwendung von Containern in Modulbauweise.

3. Die Errichtung eines OP-Neubaus durch Anbau von neun OP-Sälen in

Modulbauweise an die bestehende Gebäudestruktur sowie die Teilsanierung der

OP-Bestandsfläche zu nutzbaren OP-Nebenflächen. Darüber hinaus soll eine

Kardio-Ambulanz einschließlich eines Linksherzkathetermessplatzes im

Erdgeschoss etabliert werden.

4. Die Umstrukturierung der Kinderklinik mit Ertüchtigung und Erweiterung

der Neonatologie, der Kinderallgemeinpflege sowie der (Notfall-)Ambulanz.

5. Die Erweiterung der Frauenklinik um Räume für zehn weitere

Allgemeinpflegebetten. Darüber hinaus soll die Geburtshilfe um einen Kreißsaal

erweitert, die Wehenräume ertüchtigt sowie die Behandlungsräume der

gynäkologischen Ambulanz erweitert werden.

Im Rahmen der Umsetzung der genannten Kernmaßnahmen sind darüber hinaus

zahlreiche Umstrukturierungen und Ertüchtigungen zentraler Räume für den

klinischen Arztdienst wie etwa Besprechungsräume, Ver- und Entsorgungsräume

oder Bereitschaftsdiensträume vorgesehen. Außerdem sind vor allem im

Zusammenhang mit dem OP-Anbau Gebäudeadaptationen für die Containeranbindung

notwendig. Zusätzlich im Sanierungskonzept ist die Einrichtung eines

Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ) beispielsweise im Rahmen des OP-Neubaus

vorgesehen, sollte die angestrebte Realisierung am Standort Gengenbach in

Verbindung mit einer Kinderheimbeatmung nicht umgesetzt werden.

Mit den einzelnen Baumaßnahmen soll bereits Mitte nächsten Jahres begonnen

werden. Die Sanierung und Erweiterung der Intensivstation und der Zentralen

Notaufnahme sollen voraussichtlich bereits 2020, der OP-Neubau 2021 und die

Erweiterung der Kinderklinik und Frauenklinik im Jahr 2022 abgeschlossen sein.

Das Ortenau Klinikum rechnet damit, die Hälfte der Gesamtinvestition durch

Fördermittel des Landes finanzieren zu können. Die weitere Finanzierung ist

durch Zuschüsse des Kreises sowie durch Kreditaufnahmen des Ortenau Klinikums

geplant.

Neue Notaufnahme am Standort Lahr

Als weitere bedarfsgerechte Investition zur Betriebssicherung hat der Ausschuss

für Gesundheit und Kliniken bereits am 4. Dezember in nichtöffentlicher Sitzung

Sanierungsmaßnahmen am Ortenau Klinikum in Lahr beschossen. Für die Einrichtung

einer provisorischen interdisziplinären Notaufnehme will das Ortenau Klinikum

rund 3,6 Millionen Euro investieren.

„Mit dieser bedarfsgerechten Sanierungsmaßnahme wollen wir die Umsetzung

moderner Abläufe für eine interdisziplinäre, zentrale Notaufnahme gewährleisten

und zu einer wesentlichen Verbesserung der Notfallversorgung im südlichen

Ortenaukreis beitragen“, so Ortenau Klinikum-Geschäftsführer Christian Keller.

Derzeit wird die Notfallversorgung im Ortenau Klinikum in Lahr nicht zentral,

sondern in den verschiedenen Fachkliniken auf unterschiedlichen Etagen des

Klinikums gewährleitet. Die dezentral vorhandenen Räumlichkeiten entsprechen in

Anzahl, Ausstattung und Raumgrößen nicht mehr den heutigen Maßstäben.

Das Ortenau Klinikum plant deshalb, eine langfristig optimale Lösung einer

zentralen Notaufnahme im Zuge des geplanten Neubaus eines Funktionsgebäudes am

Standort Lahr zu realisieren. Das neue Funktionsgebäude kann als Teil des

baulichen Masterplans für den Standort Lahr jedoch voraussichtlich erst in den

Jahren 2025 bis 2030 erfolgen.

Zur kurzfristigen Verbesserung der Situation in der Notfallversorgung im Süden

des Landkreises sowie zur Gewährleistung der gesetzlichen Erfordernisse zur

Notfallversorgung plant das Ortenau Klinikum deshalb eine bauliche

Übergangslösung im Erdgeschoss des aktuellen Funktionsgebäudes Nord. Mit der

Umstrukturierung dieses Bereichs soll im April 2019 begonnen werden. Bereits im

Jahr 2020 soll die interdisziplinäre, zentrale Notaufnahme dann einsatzbereit

sein.

Neuer OP-Saal am Standort Ettenheim

Der Ausschuss für Gesundheit und Kliniken des Ortenaukreises hat am 4. Dezember

ebenfalls die Freigabe zur konkreten Entwurfsplanung und Kostenberechnung für

den Anbau eines OP-Bereichs am Ortenau Klinikum in Ettenheim erteilt.

Vorausgegangen war eine intensive Prüfung verschiedener Bauvarianten durch ein

beauftragtes Fachbüro. Einstimmig hat sich der Ausschuss für eine Variante

ausgesprochen, die die beste Patientenversorgung sicherstellt und zugleich am

schnellsten zu realisieren ist. Die gewählte Variante sieht den Umbau von

zumeist Patientenzimmern am östlichen Ende des Erdgeschosses sowie einen Anbau

im Unter- und Erdgeschoss auf der Südostseite des Klinikgebäudes vor. Insgesamt

werden durch die Umstrukturierungen 14 stationäre Betten am Standort Ettenheim

entfallen. Nach ersten Kostenberechnungen wird das Ortenau Klinikum rund 3,8

Millionen Euro für den OP-Anbau investieren. Die Mittel sind bereits im

Wirtschaftsplan des Ortenau Klinikums für die beiden kommenden Jahre enthalten.

Sobald die weiteren Entwurfsplanungen erstellt sind, kann voraussichtlich Ende

2019 mit dem Bau begonnen werden. Eine Inbetriebnahme des neuen OP ist für

voraussichtlich 2021 vorgesehen.

Weitere bedarfsgerechte Investitionen zur Betriebssicherung

Für die kommenden zwei Jahre hat das Ortenau Klinikum darüber hinaus weitere

bedarfsgerechte Investitionen zur Betriebssicherung in seinem Wirtschaftsplan

vorgesehen. So sollen am Ortenau Klinikum in Achern für die Erneuerung der

Haustechnik in den kommenden Jahren rund acht Millionen Euro investiert werden.

Für die Zusammenführung der Geburtshilfen der Standorte Achern und Oberkirch am

Standort Achern sieht der Klinikverbund zudem im nächsten Jahr 2,4 Millionen

Euro vor. Für die Umsetzung der Landesheimbauverordnung beim Pflege- und

Betreuungsheim Ortenau Klinikum sind in den beiden nächsten Jahren für

Baumaßnahmen am Standort Zell a. H. rund 6,8 Millionen Euro eingeplant. Für den

Ausbau des Standorts Gengenbach zu einem Gesundheitscampus sieht der

Wirtschaftsplan des Ortenau Klinikums darüber hinaus im Jahr 2020 rund zwei

Millionen Euro vor.

Quelle: Pressemitteilung, 18.12.2018