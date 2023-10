Ortenau Klinikum mit neuem Personalchef (Pressemitteilung).

Der 1983 in Freiburg geborene Betriebswirt (BA) wurde kürzlich vom Ausschuss für Gesundheit und Kliniken des Ortenaukreises gewählt. Schmidt wird seine neue Aufgabe zum 1. März 2021 antreten. Er wechselt nach 15 Jahren Tätigkeit am Universitäts-Herzzentrum Freiburg - Bad Krozingen, darunter die letzten fünf

Jahre als Personalleiter, an den Klinikverbund in der Ortenau.

„Ich freue mich, dass wir mit Constantin Schmidt eine Führungskraft mit

langjähriger Erfahrung im Personalbereich einer Klinik gewinnen konnten. Er ist

mit den aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswesen bestens vertraut und

wird uns bei der Neustrukturierung unseres Klinikverbundes im Rahmen der Agenda

2030 bestmöglich unterstützen können“, betont Ortenau Klinikum-Geschäftsführer

Christian Keller.

Schmidt hat sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der dualen Hochschule

Baden-Württemberg begleitend zu seiner Tätigkeit am Herz-Zentrum Bad-Krozingen

absolviert. Nach erfolgreichem Abschluss seines Studiums war er ab 2009 als

Personalreferent und stellvertretender Personalleiter am

Universitäts-Herzzentrum Freiburg - Bad Krozingen GmbH tätig. Seit Anfang 2016

ist er dort als Personalleiter für das gesamte Personalwesen verantwortlich.

Das Ortenau Klinikum zählt bundesweit zu den größten Klinikverbünden in

öffentlicher Trägerschaft und ist mit rund 5.800 Beschäftigten einer der

größten Arbeitgeber der Region.

Quelle: Pressemitteilung, 18.11.2020